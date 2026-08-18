24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
City Ground Getty Images
Book Nottingham Forest tickets

Çeviri:

Nottingham Forest 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fikstür, fiyatlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Nottingham Forest
Premier Lig

Nuno Espirito Santo'nun ekibini bu sezon sahada izleyin; Premier League biletlerini nasıl alacağınıza dair tüm bilgiler burada

Nottingham Forest, Premier League'in izlemesi en keyifli takımlarından biri haline geldi ve City Ground da bir zamanlar onu Avrupa'nın en çekinilen statlarından biri yapan atmosferi yeniden yakaladı. Trent Nehri kıyısında göreve gelen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki kulüp, şimdi onlarca yılın en yüksek beklentileriyle bir başka üst düzey lig sezonuna başlıyor.

2026/27 sezonundaki iç saha fikstürü oldukça güçlü. Sezonu City Ground'da Leeds United açıyor, Arsenal ekim ayında konuk oluyor ve kasımda hem Manchester City hem de Chelsea Nottingham'a geliyor. Böylece taraftarları Noel öncesinde üç büyük maç bekliyor.

Peki Nottingham Forest'ı canlı izlemek için Premier League bileti nasıl alınır? GOAL, 2026/27 sezonu için seçeneklerinizi, biletleri nerede bulabileceğinizi ve ne kadar tutacaklarını sizin için anlatıyor.

Nottingham Forest biletlerini ayırt Şimdi al

Nottingham Forest'ın sıradaki maçları hangileri?

Aşağıda Nottingham Forest'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan Premier League maçlarını bulabilirsiniz:

TarihKarşılaşmaStadyumBilet
22 Ağustos 2026 CumartesiNottingham Forest - Leeds UnitedCity Ground, NottinghamBiletler
29 Ağustos 2026 CumartesiLiverpool - Nottingham ForestAnfield, LiverpoolBiletler
5 Eylül 2026 CumartesiNottingham Forest - Tottenham HotspurCity Ground, NottinghamBiletler
12 Eylül 2026 CumartesiAston Villa - Nottingham ForestVilla Park, BirminghamBiletler
19 Eylül 2026 CumartesiNottingham Forest - Coventry CityCity Ground, NottinghamBiletler
10 Ekim 2026 CumartesiCrystal Palace - Nottingham ForestSelhurst Park, LondraBiletler
17 Ekim 2026 CumartesiNottingham Forest - ArsenalCity Ground, NottinghamBiletler
24 Ekim 2026 CumartesiIpswich Town - Nottingham ForestPortman Road, IpswichBiletler
31 Ekim 2026 CumartesiBrentford - Nottingham ForestGtech Community Stadium, LondraBiletler
7 Kasım 2026 CumartesiNottingham Forest - Manchester CityCity Ground, NottinghamBiletler
21 Kasım 2026 CumartesiAFC Bournemouth - Nottingham ForestVitality Stadium, BournemouthBiletler
28 Kasım 2026 CumartesiNottingham Forest - ChelseaCity Ground, NottinghamBiletler
2 Aralık 2026 ÇarşambaHull City - Nottingham ForestMKM Stadium, HullBiletler
5 Aralık 2026 CumartesiNottingham Forest - Brighton & Hove AlbionCity Ground, NottinghamBiletler

Nottingham Forest 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Nottingham Forest bileti almanın en erişilebilir yolu, üyelik ya da sadakat puanı gerekmeksizin hem iç saha hem de deplasman maçları için doğrulanmış biletlerin sunulduğu StubHub üzerinden geçiyor.

City Ground'daki biletler aşamalı olarak satışa çıkıyor; önce kombine sahiplerine, ardından önceki alımlardan elde edilen sadakat puanına göre sıralanan üyelere ve son olarak bilet kalırsa genel satışa sunuluyor. Yaklaşık 30.700 kişilik kapasite ve yılların en yüksek seviyesine çıkan talep nedeniyle en büyük maçlar nadiren bu son aşamaya ulaşıyor.

StubHub ise bu engelleri tamamen ortadan kaldırıyor. Bekleme süresi yok, biriktirmeniz gereken puan yok ve satın alma geçmişi şartı da bulunmuyor. Herhangi bir maç için ilanları inceleyebilir, tüm tribünlerdeki koltukları karşılaştırabilir ve dakikalar içinde satın alabilirsiniz. Bu da onu, son anda bilet arayanlar veya belirli bir maç için Nottingham'ı ziyaret edenler adına gerçekçi seçenek haline getiriyor.

Nottingham Forest biletlerini ayırt Şimdi al

Nottingham Forest biletleri ne kadar?

Nottingham Forest maç günü biletleri, rakibe, karşılaşmaya ve koltuğun konumuna göre değişmekle birlikte, normalde nominal değerde yaklaşık £33 ile £60 arasında değişiyor.

StubHub'da fiyatlar, sabit kategorilerden ziyade anlık talebi yansıtıyor. Coventry City ve Brighton gibi lige yeni çıkan ve orta sıra ekiplerine karşı oynanacak maçlar sonbaharın en iyi fiyatlarını sunarken, City Ground'daki Arsenal, Manchester City ve Chelsea maçları bu dönemin en yüksek fiyatlarına ulaşıyor.

Tablo net: en büyük maçlardaki en ucuz koltuklar ilk olarak tükeniyor. Bu yüzden ne kadar erken bakarsanız, fiyat o kadar iyi ve seçenekler de o kadar geniş olur.

Nottingham Forest biletlerini ayırt Şimdi al

City Ground'ın tarihi nedir?

City Ground, Nottingham'da Trent Nehri kıyısında yer alan bir futbol stadyumudur ve yaklaşık 30.700 kişilik kapasitesiyle 1898'den bu yana Nottingham Forest'ın evidir.

Stat, Euro 1996'da maçlara ev sahipliği yaptı ve uzun süredir yeniden geliştirme planlarının konusu oldu. Bu planlar arasında yeni Peter Taylor Stand ile Bridgford End'de eklenecek ilave koltuklar sayesinde kapasitenin 38.000'e doğru çıkarılması yönündeki öneriler de bulunuyor. Nehir kenarındaki konumu, tribünlerin sahaya yakınlığı ve Trent Bridge'e yakınlığı, burayı İngiliz futbolundaki en karakteristik maç günü atmosferlerinden biri haline getiriyor.

City Ground'a nasıl giderim?

City Ground çevresinde otopark imkanı çok sınırlı olduğu için ulaşımın en iyi yolu, stadyuma yürüme mesafesindeki Nottingham tren istasyonuna trenle gelmek.

Sahanın bulunduğu bölgeye ayrıca, tüm yolu yürümek istemeyenler için maç günlerinde ek otobüs ve tramvay seferleri de hizmet veriyor. City Ground çevresinde ve Nottingham genelinde çok sayıda otel ile konaklama seçeneği bulunuyor; şehrin ulaşım bağlantıları da daha uzak noktalarda kalmayı tamamen uygulanabilir kılıyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin