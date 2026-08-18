Nottingham Forest, Premier League'in izlemesi en keyifli takımlarından biri haline geldi ve City Ground da bir zamanlar onu Avrupa'nın en çekinilen statlarından biri yapan atmosferi yeniden yakaladı. Trent Nehri kıyısında göreve gelen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki kulüp, şimdi onlarca yılın en yüksek beklentileriyle bir başka üst düzey lig sezonuna başlıyor.

2026/27 sezonundaki iç saha fikstürü oldukça güçlü. Sezonu City Ground'da Leeds United açıyor, Arsenal ekim ayında konuk oluyor ve kasımda hem Manchester City hem de Chelsea Nottingham'a geliyor. Böylece taraftarları Noel öncesinde üç büyük maç bekliyor.

Peki Nottingham Forest'ı canlı izlemek için Premier League bileti nasıl alınır? GOAL, 2026/27 sezonu için seçeneklerinizi, biletleri nerede bulabileceğinizi ve ne kadar tutacaklarını sizin için anlatıyor.

Nottingham Forest'ın sıradaki maçları hangileri?

Aşağıda Nottingham Forest'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan Premier League maçlarını bulabilirsiniz:

Tarih Karşılaşma Stadyum Bilet 22 Ağustos 2026 Cumartesi Nottingham Forest - Leeds United City Ground, Nottingham Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi Liverpool - Nottingham Forest Anfield, Liverpool Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi Nottingham Forest - Tottenham Hotspur City Ground, Nottingham Biletler 12 Eylül 2026 Cumartesi Aston Villa - Nottingham Forest Villa Park, Birmingham Biletler 19 Eylül 2026 Cumartesi Nottingham Forest - Coventry City City Ground, Nottingham Biletler 10 Ekim 2026 Cumartesi Crystal Palace - Nottingham Forest Selhurst Park, Londra Biletler 17 Ekim 2026 Cumartesi Nottingham Forest - Arsenal City Ground, Nottingham Biletler 24 Ekim 2026 Cumartesi Ipswich Town - Nottingham Forest Portman Road, Ipswich Biletler 31 Ekim 2026 Cumartesi Brentford - Nottingham Forest Gtech Community Stadium, Londra Biletler 7 Kasım 2026 Cumartesi Nottingham Forest - Manchester City City Ground, Nottingham Biletler 21 Kasım 2026 Cumartesi AFC Bournemouth - Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Biletler 28 Kasım 2026 Cumartesi Nottingham Forest - Chelsea City Ground, Nottingham Biletler 2 Aralık 2026 Çarşamba Hull City - Nottingham Forest MKM Stadium, Hull Biletler 5 Aralık 2026 Cumartesi Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion City Ground, Nottingham Biletler

Nottingham Forest 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Nottingham Forest bileti almanın en erişilebilir yolu, üyelik ya da sadakat puanı gerekmeksizin hem iç saha hem de deplasman maçları için doğrulanmış biletlerin sunulduğu StubHub üzerinden geçiyor.

City Ground'daki biletler aşamalı olarak satışa çıkıyor; önce kombine sahiplerine, ardından önceki alımlardan elde edilen sadakat puanına göre sıralanan üyelere ve son olarak bilet kalırsa genel satışa sunuluyor. Yaklaşık 30.700 kişilik kapasite ve yılların en yüksek seviyesine çıkan talep nedeniyle en büyük maçlar nadiren bu son aşamaya ulaşıyor.

StubHub ise bu engelleri tamamen ortadan kaldırıyor. Bekleme süresi yok, biriktirmeniz gereken puan yok ve satın alma geçmişi şartı da bulunmuyor. Herhangi bir maç için ilanları inceleyebilir, tüm tribünlerdeki koltukları karşılaştırabilir ve dakikalar içinde satın alabilirsiniz. Bu da onu, son anda bilet arayanlar veya belirli bir maç için Nottingham'ı ziyaret edenler adına gerçekçi seçenek haline getiriyor.

Nottingham Forest biletleri ne kadar?

Nottingham Forest maç günü biletleri, rakibe, karşılaşmaya ve koltuğun konumuna göre değişmekle birlikte, normalde nominal değerde yaklaşık £33 ile £60 arasında değişiyor.

StubHub'da fiyatlar, sabit kategorilerden ziyade anlık talebi yansıtıyor. Coventry City ve Brighton gibi lige yeni çıkan ve orta sıra ekiplerine karşı oynanacak maçlar sonbaharın en iyi fiyatlarını sunarken, City Ground'daki Arsenal, Manchester City ve Chelsea maçları bu dönemin en yüksek fiyatlarına ulaşıyor.

Tablo net: en büyük maçlardaki en ucuz koltuklar ilk olarak tükeniyor. Bu yüzden ne kadar erken bakarsanız, fiyat o kadar iyi ve seçenekler de o kadar geniş olur.

City Ground'ın tarihi nedir?

City Ground, Nottingham'da Trent Nehri kıyısında yer alan bir futbol stadyumudur ve yaklaşık 30.700 kişilik kapasitesiyle 1898'den bu yana Nottingham Forest'ın evidir.

Stat, Euro 1996'da maçlara ev sahipliği yaptı ve uzun süredir yeniden geliştirme planlarının konusu oldu. Bu planlar arasında yeni Peter Taylor Stand ile Bridgford End'de eklenecek ilave koltuklar sayesinde kapasitenin 38.000'e doğru çıkarılması yönündeki öneriler de bulunuyor. Nehir kenarındaki konumu, tribünlerin sahaya yakınlığı ve Trent Bridge'e yakınlığı, burayı İngiliz futbolundaki en karakteristik maç günü atmosferlerinden biri haline getiriyor.

City Ground'a nasıl giderim?

City Ground çevresinde otopark imkanı çok sınırlı olduğu için ulaşımın en iyi yolu, stadyuma yürüme mesafesindeki Nottingham tren istasyonuna trenle gelmek.

Sahanın bulunduğu bölgeye ayrıca, tüm yolu yürümek istemeyenler için maç günlerinde ek otobüs ve tramvay seferleri de hizmet veriyor. City Ground çevresinde ve Nottingham genelinde çok sayıda otel ile konaklama seçeneği bulunuyor; şehrin ulaşım bağlantıları da daha uzak noktalarda kalmayı tamamen uygulanabilir kılıyor.