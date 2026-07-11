Noskova, Mochova ile oynadığı dramatik bir mücadelenin ardından Wimbledon şampiyonluğuna ulaştı

Çek sporcu Linda Nosková, ana kortta dramatik dönüşlere ve şiddetli psikolojik dalgalanmalara sahne olan heyecan verici bir final maçında, vatandaşı Karolína Muchová’yı 6-2, 5-7, 6-3’lük skorla mağlup ederek Wimbledon Kadınlar Şampiyonası’nın şampiyonluğunu kazandı.

İki buçuk saat süren maçta, Nosková ikinci sette 5-2 önde olmasına rağmen arka arkaya 5 kritik puanı kaçırarak ani bir çöküş yaşadı. Ardından konsantrasyonunu yeniden kazanmak için tuvalete gitmek üzere korttan ayrıldı. Orada şampiyona özel hazırlanan Venus Rosewater tabağı dikkatini çekti ve kendi kendine şöyle dedi: “Küçük tabağı almayacağım, büyük tabağı alacağım.”

21 yaşındaki oyuncu sözünü tuttu; üçüncü sette çelik gibi bir azimle geri döndü ve altıncı maç puanında ezici bir servis vuruşuyla maçı kazandı. Ardından çimlerin üzerine sırt üstü yığıldı ve yüzünü elleriyle kapattı; bu sahne izleyenleri derinden etkiledi.

Noskova, Prenses Catherine’den ünlü kupayı aldı ve Markéta Vondroušová (2023) ile Barbora Krejčíková’nın (2024) ardından dört yıl içinde Wimbledon şampiyonluğunu kazanan üçüncü Çek tenisçi oldu; ayrıca 2011’deki Petra Kvitová’dan bu yana turnuvanın en genç şampiyonu oldu.

Noskova, iki yıl önce turnuvaya katılmadan hemen önce vefat eden annesine bu şampiyonluğu adadı ve zafer konuşmasında “O olmasaydı kesinlikle burada duruyor olamazdım” diyerek gökyüzüne bir öpücük gönderdi; bu sırada efsane Martina Navratilova, kraliyet locasından dinlerken gözyaşlarını sildi.

Maçta kraliyet locasında dikkat çekici bir Çek varlığı göze çarptı; Kvitova ve Wimbledon’da rekor niteliğindeki dokuz şampiyonluğa sahip Navratilova, Galler Prensesi Kate ve 1973 şampiyonu Jan Koudis’in yanında yer aldı.

Dünya sıralamasında 12. sırada yer alan Noskova, Pazartesi günü açıklanacak yeni sıralamada 7. sıraya yükselecek ve kariyerinin en yüksek sıralamasına ulaşacak. Bu, Berlin Açık'ı kazandıktan sonra bu sezon çim kortta elde ettiği ikinci zaferi olacak.