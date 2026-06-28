NOS yorumcusunun Cristiano Ronaldo hakkındaki skandal niteliğindeki sözleri üzerine izleyiciler öfkelendi

Portekiz ile Kolombiya arasında oynanan kritik Dünya Kupası grup maçı, NOS tarafından yapılan yayınla birlikte maçın başlangıç aşamasında hemen büyük bir tartışma yarattı. Yorumcu Arman Avsaroglu, maçın başlamasından sadece birkaç dakika sonra Cristiano Ronaldo’ya sert eleştiriler yöneltti; bunun üzerine sosyal medyada öfkeli tepkiler yağdı. Birçok izleyici, yorumcunun kişisel görüşünü çok fazla öne çıkardığını düşünüyor.

Portekiz, Miami’de, Kolombiya’nın K Grubu’nu kazanmasını engellemek için sadece galibiyetin yeterli olduğu bir maça çıktı. Ronaldo henüz oyuna girmeden önce Avsaroglu, Portekizli kaptana ayrıntılı bir şekilde odaklandı. “Takım, Portekiz’in yetenekleriyle dolup taşıyor. Bu turnuvayı kazanmak için gerçekten en güçlü adaylardan biri, ama ne yaparsınız. Ronaldo gibi bir sorunu nasıl çözebiliriz?” dedi Avsaroglu.

“Bazen Ronaldo çözümün bir parçasıdır, ama çoğu zaman belki de sorunun ta kendisidir. Kariyerinin son günlerinde Portekiz’in daha iyi oyun sergilemesine engel olmuyor mu acaba? Ona sorarsanız hayır der,” dedi yorumcu.

İş bununla da kalmadı. Kısa bir süre sonra Avsaroglu tekrar Ronaldo konusuna döndü. "Portekiz’de hareketlilik az. Biraz koşu hareketlerine ihtiyaç var, ama ne yaparsınız, doğru anları seçen bir Ronaldo artık eskisi gibi devam edemez. Biraz fazla durgunluk var."

NOS muhabirinin yorumları, X'te büyük öfkeye yol açtı. Onlarca izleyici, NOS yorumcusunu objektif olmama ve Ronaldo’ya karşı kişisel bir nefret beslemeyle suçladı.

"Yorumcunun Ronaldo düşmanı olduğu çok açık. Bir daha asla yorum yapmasına izin vermeyin!" diye yazan bir izleyici var. Başka bir izleyici ise şöyle tepki gösterdi: "Kolombiya - Portekiz maçı sırasında NOS'ta skandal bir yorum. Artık yorumcularınızın tarafsız olmayı öğrenmesinin zamanı geldi. On beş dakika boyunca Ronaldo'ya hakaret eden birini dinlemek yerine, sadece yorumun tadını çıkarmak istiyorum."

Diğer yorumlar da durumu açıkça ortaya koyuyor. "Maç on beş dakikadır devam ediyor ve o yorumcu sadece Cristiano Ronaldo’yu yerden yere vuruyor. Bu gülünç. Bir yorumcunun sürekli kendi görüşünü dile getirmesi zaten çok can sıkıcı, ama biraz saygı gösterilmesi yerinde olurdu," diye yazıyor bir kullanıcı.

Bir başkası ise şöyle dedi: “Portekiz-Kolombiya maçını kanaldan değiştirdim. Yorumcu, Ronaldo’ya karşı adeta nefret dolu bir tavır sergiliyor. Bunlar ne kadar skandal yorumlar?”

Kenny Romer de eleştirel bir tavır sergiledi. “Kolombiya-Portekiz maçındaki o yorumcu çok yorucu. Avsaroglu’nun Messi hayranı olduğu açık, ama her seferinde Cristiano Ronaldo’yu yerden yere vurması sinir bozucu olmaya başladı.” Başka bir kullanıcı ise şöyle yazdı: "NOS muhabirinin Ronaldo ve Portekiz hakkındaki o saçmalıkları korkunç. Emeklilik zamanı geldi." Bir başkası da şöyle dedi: "O NOS yorumcusunun Ronaldo’ya yönelik nefreti artık rahatsız edici bir hal almaya başladı."

Maçın ilk yarısı boyunca eleştiriler birikmeye devam ederken, maçın kendisi hâlâ dengedeydi. NOS yorumcusu, Ronaldo’nun Portekiz milli takımındaki rolü hakkında analizini sunarken, birçok izleyici onun analiz etmekle eleştirmek arasındaki sınırı aştığını düşündü. X’te genel görüş de netti: birçok izleyici, haber sunumunun gereksiz yere olumsuz olduğunu ve tarafsız bir yorumcuya yakışmadığını düşündü.