NOS yorumcusu, Antonio Rüdiger’i bir yıl önce futbolu bırakmış bir oyuncuyla karıştırdı; izleyiciler tamamen şaşkınlık içinde kaldı

Jeroen Grueter, Almanya ile Ekvador arasındaki Dünya Kupası maçını izleyenler arasında büyük bir şaşkınlığa neden oldu. NOS yorumcusu, Antonio Rüdiger’i Jêrome Boateng sanmıştı.

Maçın başlamasından yaklaşık yedi dakika sonra Almanlar bir atak hazırlığı yaparken top Rüdiger'e geldi. “İşte Boateng,” diyen Grueter, kısa bir süre sonra hatasını düzeltti. “Boateng mi? Tabii ki Rüdiger demek istedim.”

Boateng, 2014’te dünya şampiyonu olduğu Alman milli takımında toplam 76 kez forma giydi. Son milli maçını ise 13 Ekim 2018’de Hollanda milli takımı karşısında oynamıştı.

Boateng, Bayern Münih gibi takımlarda yıllarca başarılı bir performans sergiledikten sonra geçen yaz profesyonel kariyerine son verdi. Yine de Grueter, bir an için Boateng’in New York’ta tekrar sahaya çıktığını sandı.

İzleyiciler de bu duruma tamamen şaşkınlık içinde tepki gösterdi. “NOS, bırak da dalga geçsinler. Ne rezalet. Mats Hummels de var mı Jeroen?”, gibi yorumlar okunuyor. “Bana NOS yorumcusunun az önce Boateng’in Almanya’da savunmada oynadığını söylediğini söylemeyeceksin herhalde”, diye tepki gösteren bir başkası da var.