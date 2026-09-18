Arno Vermeulen geçen 1 Eylül’de resmen emekliye ayrıldı. NOS’ta yorumcu ve analist başta olmak üzere 23 yıl görev yapan 66 yaşındaki Alkmaarlı isim, artık yeter dedi. Vermeulen, Voetbal International ile yaptığı röportajda yeni nesil yorumcularla ilgili endişelerini de paylaştı.

Vermeulen, yorumcu olarak yurt içinde ve yurt dışında sayısız stadyumu ziyaret etti. Geçen yaz da Dünya Kupası’nda bizzat yer aldı ve burada artık klasikleşen Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçına da yorum yaptı.

Günümüzde yorumcuların gerçekten stadyumda bulunması artık kendiliğinden gelen bir durum değil. Vermeulen buna büyük soru işaretleriyle yaklaşıyor ve bir yorumcunun bir 'süpürge dolabı'nda hiçbir zaman stadyumdakiyle aynı seviyeye ulaşamayacağını söylüyor.

Vermeulen, VI’ye konuşurken, "Genç yorumcular için endişeleniyorum" dedi. "Her şeyi bir ekranın karşısında yapabilirsin. Bazı insanlar bunun farkına bile varmaz. Ama NOS’ta bu kadar önemli olan yorumlama tamamen ortadan kalkıyor. Orada değilsin, dolayısıyla maçın dışında anlatacak hiçbir şeyin olmuyor."

"Ama sonra gidip bir podcast’e de katılman gerekiyor. Burada bir çelişki var. Bir de yorumcu olarak bir stadyumun atmosferine kapılıp gidebilirsin. O zaman en iyi performansını sergileyip 9 alabilirsin. Böyle bir odada ise en fazla 7’ye çıkarsın. Hazırlık sürecin farklı olur, çünkü o gün odağın başka şeylerde olur."

"Genel tabloyu göremiyorsun ve topun dışında neler olduğunu da seçemiyorsun. Endişem, genç yorumcu kuşağının artık sadece tozlu küçük odalar görmesi ve hiçbir şey yaşamaması" diyen Vermeulen, örnek olarak Ziggo Sport’u gösterdi. Söz konusu kanal, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi başta olmak üzere çeşitli organizasyonların yayın haklarına sahip.

Vermeulen sözlerini, "Ziggo, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için çok para ödüyor ama yorumcuları yine de Hilversum’da tutuyor. Bunu gerçekten hiç anlamıyorum" diyerek tamamladı. Serbest çalışan olarak yeniden yorumculuğa dönme ihtimalini de dışlamayan Vermeulen, "Sanmıyorum ama bunu da tamamen ihtimal dışı bırakmıyorum. Asla asla deme" ifadelerini kullandı.