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Wessel Antes

Çeviri:

NOS, analist Jerson Cabral’ın isim çubuğundaki açıklamasıyla büyük şaşkınlık yarattı

Uruguay - Yeşil Burun Adaları
Uruguay
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
J. Cabral

NOS, profesyonel futbolcu Jerson Cabral’ı (35) Pazar günü Yeşil Burun Adaları ile Uruguay arasındaki Dünya Kupası maçı (2-2) sırasında yorumcu olarak görevlendirdi. Adının yanındaki metin, internette dikkat çekti.

Feyenoord ve FC Twente gibi büyük kulüplerde forma giymiş, Yeşil Burun kökenli Rotterdamlı futbolcu, “Steven Berghuis ile birlikte Jong Oranje’de oynadı” yazısıyla tanıtıldı.

“On yıl profesyonel futbolcu oldum ve böyle hatırlanmak,” diye yazdı şaşkın bir izleyici Pazar akşamı X’te. Cabral, bu arada hâlâ profesyonel futbolcu ve yeni bir kulüp arıyor.

Cabral, 2016 yılında Yeşil Burun Adaları milli takımına tek seferlik olarak çağrılmıştı, ancak kanat oyuncusu sahaya çıkmamıştı.

2010 ile 2012 yılları arasında Jong Oranje formasıyla 11 gençlik milli maçı oynadı. Cabral, özellikle Feyenoord ve Twente’de forma giymiş olmasıyla tanınıyor.

Dünya Kupası
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Uruguay
URU
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İspanya
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Dünya Kupası
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
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Suudi Arabistan
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Cabral, ülkesinin Uruguay karşısında aldığı sonucun ardından sevinçle doluydu. “Kenneth Perez’i yanımda gördüğüm için zaten çok memnunum; o da Yeşil Burun Adaları’nın buraya sadece eğlence için gelmediğini, gerçekten sonuç almak için geldiğini anladı.”

Yeşil Burun Adaları’nı, Suudi Arabistan ile oynayacağı önemli bir son grup maçı bekliyor. Bu maç 27 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

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