Norwich City yeniden Premier Lig'de

Geçen sezon Championship'e düşen Norwich City yeniden Premier Lig'e yükselmeyi başardı.

İngiltere Championship'te ikinci sırada yer alan Watford'un deplasmanda, Luton Town'a 1-0 mağlup olması ve Swansea City'nin de sahasında Wycombe ile 2-2 berabere kalması Norwich City'e yaradı.

Norwich City'nin 2020/2021 performansı

Norwich City, Bournemouth maçı öncesi sahaya sahaya çıktığı 41 karşılaşmada 27 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 90 puan toplamayı başardı.

Norwich City geçen sezon düşmüştü

Norwich City takımı, 2019/2020 yılında da Premier Lig'de mücadele etmişti. Yeşil - sarılılar 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 27 mağlubiyetle bir alt lige düşmüştü.

Alman menajer Daniel Farke'nin öğrencileri, Premier Lig'de, Newcastle United, Manchester City, Everton, Bournemouth ve Leicester City'i mağlup etmeyi başarmıştı.

Premier Lig'e veda etmesine rağmen Daniel Farke ile yola devam eden Norwich City bir yıl aradan sonra tekrar Premier Lig'e döndü.

Takımın, Finlandiyalı golcüsü Teemuz Pukki, geride kalan haftalarda attığı 25 golle takımının başarısında önemli bir rol oynadı. Yıldız oyuncu 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

İkincilik için mücadele devam ediyor

Watford'un mağlup olmasının ardından Championship'i ikinci sırada tamamlayıp Premier Lig'e doğrudan katılmak isteyen takımların da iştahı kabardı.

Watford, 82 puanla ikinci sırada yer alırken, Swansea City 76 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Brendtford 74 puan, Bournemouth 71 puan ve Barnesley de 71 puanla mücadeleye devam ediyor.

İlk iki sıranın doğrudan Premier Lig'e yükseleceği Championship'te 3, 4, 5 ve 6. sırada yer alan takımlar arasında play-off oynanacak.