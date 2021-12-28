Norwich City taraftarları Billy Gilmour'a ateş püskürdü: "Defol, Chelsea'ye geri dön"

Norwich City taraftarları, salı günü Billy Gilmour'a küfür ederek kiralık orta saha oyuncusunun Chelsea'ye geri dönmesini istedi.

Selhurst Park'ta Norwich'in Crystal Palace'a 3-0 mağlup olmasıyla Norwich taraftarları öfkeden deliye döndü ve Gilmour’a tepki gösterdi.

Son sırada yer alan Norwich, Premier Lig’de üst üste beş maçını kaybetti ve bu süreçte gol kaydedemedi.

Ne oldu?

Norwich'in Selhurst Park'ta ikinci yarıda üç gol yiyerek kaybetmesinin ardından deplasman tribünündeki Norwich City taraftarları, Chelsea’den kiralık olarak kadrolarında bulunan 20 yaşındaki oyuncuyu hedef aldı.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda, Billy Gilmour’a yönelik oldukça kötü tezahüratlar yapıldığı açıkça görüldü. Taraftarlar, “Defol, Chelsea'ye geri dön” diye bağırdılar.

Billy Gilmour, taraftarların tepkisine rağmen Crystal Palace maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Gilmour, nasıl yeniden şans buldu?

20 yaşındaki futbolcu, Chelsea'nin orta sahası için yeterli bulunmadı ve 2021-22 sezonunda yeniden Premier Lig’de mücadele edecek olan Norwich'e gönderildi.

Gilmour, kulübün ilk beş Premier Lig maçından dördüne ilk on bir başlarken sonraki altı haftada formasından uzak kaldı.

Norwich, kasım ayında teknik direktör Daniel Farke'yi görevden alarak yerine Dean Smith’i getirmişti. Gilmour, yeni menajerin göreve gelmesiyle formasını yeniden kaptı.

Crystal Palace taraftarından tepki alan Gilmour’un durumu, Chelsea patronu Thomas Tuchel'e sorulduğunda Alman menajer şu yanıtı verdi:

"Şu anda, bu konu hakkında çözümler sunmanın ve onu geri getirmek için açık konuşmanın zamanı değil.

“Kiralık sözleşmesi yaz ayında tamamlanacak ve Gilmour, Norwich’in daha iyi bir takım olmasına yardımcı olacak. Yeterli kaliteye sahip olduğunu kanıtlaması için daha çok zamanı var.”

Gilmour'un formasını giydiği Norwich City, Premier Lig’de oynadığı 19 maçtan sadece 10 puan alabildi ve ligin son sırasında bulunuyor.

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