Norwich City - Manchester United maçı hangi kanalda?
Premier Lig'in 10. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Manchester United ile iyi başlangıcını sürdüremeyen Norwich City ile karşılaşıyor.
27 Ekim Pazar günü saat 19:30'da oynanacak mücadele S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Norwich City: Krul; Lewis, Godfrey, Amadou, Aarons; Cantwell, Tettey, Leitner, Buendia, McLean; Pukki
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Young; McTominay, Fred, Pereira, James; Rashford, Martial
Norwich City - Manchester United maçı öncesi öne çıkan Opta verileri
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Norwich ile Manchester United arasında oynanan son 12 Premier Lig maçının hiçbiri berabere bitmezken; bu karşılaşmaların dokuzunu United kazandı (3M).
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Norwich, 2003/04'ten (Wolves & Portsmouth) bu yana Premier Lig'e yükseldiği sezon iki Manchester kulübünü de yenmeyi başaran ilk ekip olmak için sahaya çıkıyor.
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Premier Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son iki maçı kaybeden Manchester United, Kasım 1960'tan bu yana üç maçlık yenilgi serisi yaşamıyor.
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Premier Lig tarihinde 1999 golü bulunan Manchester United, 2000'e ulaşan ilk takım olma şansına sahip.
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Premier Lig'deki ilk beş maçında sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Teemu Pukki (6 gol & 2 asist), daha sonraki dört karşılaşmada gol katkısı yapamadı.