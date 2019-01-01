Norwich City - Manchester United maçı hangi kanalda?

Premier Lig'in 10. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen ile iyi başlangıcını sürdüremeyen Norwich City ile karşılaşıyor.

27 Ekim Pazar günü saat 19:30'da oynanacak mücadele S Sport Plus'dan naklen yayınlanacak.

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Norwich City: Krul; Lewis, Godfrey, Amadou, Aarons; Cantwell, Tettey, Leitner, Buendia, McLean; Pukki

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Young; McTominay, Fred, Pereira, James; Rashford, Martial

Norwich ile Manchester United arasında oynanan son 12 Premier Lig maçının hiçbiri berabere bitmezken; bu karşılaşmaların dokuzunu United kazandı (3M).

Norwich, 2003/04'ten ( & Portsmouth) bu yana Premier Lig'e yükseldiği sezon iki Manchester kulübünü de yenmeyi başaran ilk ekip olmak için sahaya çıkıyor.

Premier Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son iki maçı kaybeden Manchester United, Kasım 1960'tan bu yana üç maçlık yenilgi serisi yaşamıyor.

Premier Lig tarihinde 1999 golü bulunan Manchester United, 2000'e ulaşan ilk takım olma şansına sahip.