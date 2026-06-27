Norveçli Hatrik, Dembélé’yi ikna edemedi… ve en iyi performanslarıyla ilgili bir sürprizi ortaya çıkardı

Fransız yıldız Ousmane Dembélé, dün Cuma akşamı Norveç milli takımı karşısında 4-1’lik ezici bir galibiyete imza atan ülkesinin milli takımını, üst düzey bir futbol performansı sergileyerek “Les Bleus” formasıyla uluslararası kariyerindeki ilk “hat-trick”ini kaydetti.

Bu olağanüstü performans, Fransa'ya sadece üç puanı kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda Altın Top ödülünün sahibini 2026 Dünya Kupası gol kralı unvanı için süren çekişmenin tam ortasına itti. Dembélé, 4 golle turnuvanın en iyi forvetleri arasında yer alan Kylian Mbappé, Erling Haaland ve ve Vinícius Júnior ile 4 golle turnuvanın en iyi forvetleri arasında eşitlendi; listenin başında ise Arjantinli yıldız Lionel Messi (5 gol) yer alıyor.

İstatistiksel ve taktiksel açıdan bakıldığında, bu Dünya Kupası maçı, Dembélé’nin uluslararası kariyerindeki en eksiksiz ve başarılı maçlardan biri olarak değerlendiriliyor; ancak oyuncunun kendisi, bu parlak performansı değerlendirirken biraz farklı ve ihtiyatlı bir görüş sergiledi.

Maçın ardından karışık bölgede basın mensuplarına konuşan Dembélé, “Foot Mercato” sitesinin aktardığına göre mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Çok mutluyum, bu benim için Dünya Kupası'nda çok önemli ve özel bir an. Ancak daha önce de söylediğim gibi, bu geceki performansım mükemmel olsa da, kendimi Senegal ve Kuzey İrlanda (Dünya Kupası öncesi hazırlık maçı) ile oynadığımız önceki iki maçta daha etkili ve verimli buluyorum."

Fransız yıldız, önümüzdeki maçların zorluğu nedeniyle takım arkadaşlarına ayaklarını yere sağlam basmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunarak kararlı bir şekilde şunları ekledi: “Şimdi en yüksek konsantrasyon seviyesini korumalıyız çünkü en önemli maçlar önümüzde; sahada ve takımla birlikte kendimi mükemmel hissediyorum, ancak en önemli şey her zaman takımdır ve önümüzdeki maçlarda bizi nelerin beklediği. Sevinçle kendimizi kaptırmamalıyız ya da kibirlenmemeliyiz; önümüzdeki İsveç maçı zorlu bir mücadele olacak ve eleme turlarında her şey mümkün, bu yüzden tamamen konsantre olacağız."