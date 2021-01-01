Norveç - Türkiye maçında adres değişti | Kritik karşılaşma Malaga'da

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerinde Norveç ile oynayacağı maçın yeri değişti. Zorlu mücadele Malaga'da oynanacak.

2022 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin 27 Mart'ta Norveç ile oynayacağı maçın adresi değişti.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında İskandinav ülkesi Norveç ile Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda karşılaşacaktı. Fakat pandemi kısıtlamaları, bu sezon birçok uluslararası maçta olduğu gibi burada da adres değişikliğini zorunlu kıldı.

Mücadele aynı günde İspanya'nın Malaga kentinde oynanacak. Seyircisiz oynanancak karşılaşmanın hangi stadyumun ev sahipliği yapacağı ise daha sonra İspanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

Böylece Türkiye Mart ayında oynayacağı üç maçın ikisini kendi sahasında, bir tanesini ise tarafsız sahada oynayacak.

Türkiye'nin son İspanya ziyareti

Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde en son 2009 yılında İspanya'ya gitmişti. 2010 Dünya Kupası elemelerinde Madrid'de oynanan maçta Türkiye, İspanya'ya Pique'nin attığı golle 1-0 mağlup olmuştu.

Norveç ile oynanan son maçlar

Türkiye, Norveç ile en son 2008 Avrupa Şampiyonası'nda aynı grupta yer almıştı.

28 Mart 2007 günü oynanan ilk maç yine bir tarafsız sahadaydı. 2006 elemelerinde oynanan Türkiye - İsviçre maçında yaşanan olaylar nedeniyle ceza alan Türkiye, Norveç'i Almanya'nın Frankfurt kentindeki Commerzbank Arena'da konuk etmek zorunda kalmıştı. Seyircisiz oynanan mücadelede Norveç, Simen Brenne ve Martin Andersen'in golleriyle 2-0 öne geçmiş ama Türkiye ikinci yarıda Hamit Altıntop'un golleriyle bir puanı kapmıştı.

17 Kasım 2007'de Norveç'te oynanan maçı ise Ay-Yıldızlılar, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemeleri grubundaki fikstürü