Norveç - Türkiye maçı neden İspanya'da oynandı?

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma, ev sahibi ekibin isteği üzerine İspanya'ya alındı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Norveç ile karşılaştı.

Gruptaki ilk maçta Hollanda'yı 4-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, Norveç'i de deplasmanda 3-0 mağlup ederek grupta ikide iki yaptı.

Maç neden İspanya'da oynandı?

Karşılaşma Norveç'te değil İspanya'nın Malaga şehrinde bulunan La Rosaleda Stadyumu'nda oynandı.

Koronavirüs salgınından dolayı Norveç, FIFA'ya karşılaşmayı başka bir ülkede oynamak istediğini belirtti. FIFA da Norveç - Türkiye maçının İspanya'da oynanmasına karar verdi.

Bu gibi örnekler çoğaltılabilir. Azerbaycan ile Portekiz arasında oynanan mücadele de İtalya'da oynanmıştı.

Norveç - Türkiye rekabeti

Norveç ile Türkiye şimdiye kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Türkiye sahadan 5 kez galibiyetle ayrılırken Norveç ise iki kez kazandı iki maçta berabere tamamladı.

Norveç ile Türkiye arasındaki bir önceki karşılaşma 17 Kasım 2007'de Norveç'te oynanmıştı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım 2-1 kazanmıştı.