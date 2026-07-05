Norveç’ten gelen darbe krizin boyutunu ortaya koyuyor… Brezilya, olumsuz rakamların girdabına kapılıyor

Norveç milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Brezilya’ya 2-1’lik skorla yeni bir yenilgi yaşatarak, bu rakibe karşı tarihsel üstünlüğünü sürdürdü. Böylece, turnuvanın en çok şampiyonluk kazanan takımlarından birini eleyen Norveç, aynı zamanda “Seleção”nun yaşadığı krizin boyutunu da ortaya koydu. Bu erken elenme, bir dizi şok edici tarihi rakam ve istatistikle birlikte geldi.

Brezilya’nın Norveç’e karşı aldığı yenilgi, daha önce görülmemiş tarihi gerçeklerin ortaya çıkmasına yol açtı ve Dünya Kupası’nı en çok kazanan takımın, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını teyit etti.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış “Opta” ağına göre, bu elenme, Brezilya milli takımının 1990 Dünya Kupası’ndan bu yana turnuvadan en erken elenişi olarak kabul ediliyor; o turnuvada takım, son 16 turunda Arjantin’e yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Ağ, Brezilya'nın son sekiz turnuvanın her birinde en az çeyrek finale yükselmeyi başardığını, ancak bu olağanüstü serinin 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmesiyle sona erdiğini de ekledi.

Olumsuz rakamlar bununla da kalmadı; “Opta”, Brezilya milli takımının, 2002 Dünya Kupası’nda son şampiyonluğunu kazandığından bu yana son altı turnuvada kupayı kazanamamasının ardından, şu anda tarihindeki en uzun Dünya Kupası şampiyonluğu hasretini yaşadığını belirtti.

Öte yandan "Opta", Norveç milli takımının Brezilya ile oynadığı ilk beş maçta hiç yenilmeyen tek takım olduğunu doğruladı. Üç galibiyet ve iki beraberlikle "Samba Dansçıları"na karşı tarihsel üstünlüğünü sürdürdü.

Fransız "Stats Foot" ağı ise başka bir tarihi rakamı ortaya koydu ve 1934 Dünya Kupası'nda çeyrek final aşamasının modern sistemle uygulanmaya başlanmasından bu yana, 2026 turnuvasının hem Brezilya hem de Almanya'nın birlikte çeyrek finale yükselen sekiz takım listesinde yer almadığı ilk turnuva olduğunu belirtti.

Bu erken elenme, Brezilya’nın sadece bir eleme maçında yenilgiyle karşı karşıya olmadığını, alışılmadık olumsuz istatistiklerin kaydedildiği bir dönem yaşadığını teyit ederken, Norveç ise dünya futbolunun devlerinden birini devirip Brezilya milli takımı karşısında tarihi bir galibiyet elde ederek turnuvanın en dikkat çekici hikayelerinden birini yazmaya devam ediyor.