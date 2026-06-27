Norveç teknik direktörü: Fransa karşısında Haaland’ı sahaya sürmek için o kadar da saf değilim

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Ståle Solbakken, Fransa maçında Erling Haaland da dahil olmak üzere 10 as oyuncuyu dinlendirme kararının, tıbbi muayenelerin birçok oyuncunun yorgunluktan etkilendiğini ortaya koyması nedeniyle, düşünmeye gerek kalmayacak kadar bariz bir karar olduğunu vurguladı.

Norveç milli takımı, Dünya Kupası’nın en büyük favorisi olan Fransa’ya karşı Boston’da kadroda kapsamlı değişiklikler yaptıktan sonra 4-1 mağlup oldu. Böylece 9. grupta ikinci sırada yer alan Norveç, önümüzdeki Salı günü 32’li turda Fildişi Sahili ile karşılaşacak.

Solbakken’in kararı, stadyumdaki taraftarların öfkesine neden oldu. Taraftarlar, Manchester City’nin forvetini Kylian Mbappé ile kafa kafaya bir mücadelede izleme fırsatını kaçırdıkları için “Haland’ı istiyoruz” diye tezahürat yaptılar.

Solbakken, kararından dolayı herhangi bir özür dilemeyi reddetti ve kararının oyuncularını korumak ve Norveç'in 32'li turdan sonra da yoluna devam etmesini sağlamak amacıyla alındığını vurguladı.

"ESPN" tarafından öne çıkarılan açıklamalarında Solbakken şunları söyledi: "Durum basit. Pazartesi günkü Senegal maçının ardından bir değerlendirme yaptık. 80 dakikalık oyun süresinin ardından beş ya da altı oyuncumuz ciddi şekilde yorgun düşmüştü. Ayrıca savunma hattının tamamı ve bazı orta saha oyuncularımız da büyük ölçüde yorgunluk belirtileri gösteriyordu."

Solbakken sözlerine şöyle devam etti: “Senegal maçından bu yana, Norveç’in bugün oynayacağı bir sonraki maça kadar en kısa dinlenme süresine sahip olduğunu da biliyoruz.”

Norveç teknik direktörü şöyle devam etti: "Bugün iyi bir maç çıkarabilirdik, ancak biz kazanmak istiyoruz ve mesele, mevcut durumu ve bir sonraki maça ne kadar hazır olduğumuzu göz önünde bulundurarak, kazanıp kazanmayacağımızla ilgili."

Solbakken sözlerine şöyle devam etti: “Bu nedenle karar benim açımdan, fizyoterapist, sağlık ve tıbbi ekibin yanı sıra bazı oyuncuların kendileri açısından da düşünmeye gerek kalmayacak kadar açıktı; hepsi de bu maçta yer almanın çoğları için zor olacağını söylediler.”

Solbakken, taraftarların duygularını da göz önünde bulundurduğunu ancak nihayetinde Norveç milli takımının şansına öncelik vermek istediğini açıkladı.

Solbakken şöyle konuştu: “Tek dikkate aldığımız şey taraftarların durumuydu; onlar Haaland ve Ødegaard’ı görmek istiyorlardı, ancak bu kararı vermek hiç zamanımızı almadı.”

Norveç teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Erling ve Martin takım oyuncuları; takım için neyin en iyi olduğunu biliyorlar. Taraftarlar onları görmek istiyor, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde onlara güzel yaz akşamları yaşatabilmeyi umuyoruz.”

Solbakken sözlerine şöyle devam etti: “Taraftarlara birkaç galibiyet ve daha fazla maç izleme fırsatı sunduk; işte bu yüzden buradayız.”

Solbakken sözlerini şöyle tamamladı: “Biz sadece eğlence için burada bulunan naif bir ülke değiliz; burada olabildiğince uzun süre kalmak istiyoruz. Bu nedenle bu karar çok açıktı ve üzerinde düşünmeye gerek yoktu.”