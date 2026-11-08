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Abobakr El Mokadem
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Norveç'te felaket: Bodø/Glimt taraftarının tribünü lig maçı sırasında çöktü

Tromsoe - Bodoe/Glimt
Tromsoe
Bodoe/Glimt
Premier Lig - Eliteserien
Norveç

Kurtarma ekipleri olay yerinde bulunuyor

Norveç Ligi'nde oynanan bir maçta, deplasman takımı taraftarlarının bulunduğu tribünlerin bir bölümünün çökmesinin ardından gerçek bir felaket yaşandı ve karşılaşma durduruldu.

 "Foot Mercato" sitesine göre, Norveç'te sezon sonu kızışan bir rekabete sahne oluyor; ligin bitmesine yalnızca beş hafta kala Viking Stavanger ve Bodø/Glimt 59'ar puanla eşitken, şampiyonluk için yarışıyorlar.

 Viking bu akşam KFUM Oslo ile karşılaşacak, Bodø/Glimt ise Kuzey Norveç'ten iki takımı bir araya getiren bir maçta Tromsø IL'e karşı oynadı.

 Skor ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala 0-0 olmasına rağmen, maç durdu.

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Gerçekten de, Alfheim Stadı'nda deplasman takımı taraftarlarının bulunduğu tribünün bir bölümü çöktü ve zarar görenler arasında bir dizi Bodø/Glimt taraftarı yer aldı.

Her iki takım da soyunma odalarına geri gönderildi, taraftarlar tribünlerden ayrıldı. Kurtarma ekipleri olay yerinde bulunuyor.

"The Sun" gazetesi ise, olayın ardından taraftarlardan birinin acilen hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Glimt kulübünün sözcüsü Simen Pedersen, yerel medya kuruluşu VG'ye, beşe kadar kişinin yaralandığını ve bunlardan birinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Aktarılanlara göre Pedersen, hastaneye kaldırılan taraftarın bilincinin yerinde olduğunu doğruladı.

Raporlara göre, polis, yaklaşık 600 deplasman takımı taraftarının izole edildiği tribünde meydana gelen olayla ilgili bir soruşturma yürütecek.

Maç daha sonra, herhangi bir ölüm yaşanmaması üzerine normal şekilde yeniden başladı.

 

 

 

 

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