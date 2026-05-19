Norveç - Senegal maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, MetLife Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası I. Grubu'nun 2. maç gününde Norveç, Senegal ile karşı karşıya gelecek. Maç, 22 Haziran'da New Jersey'de oynanacak. Maçın başlama saati 20:00 EST.

GOAL, nereden satın alınabileceği, bilet fiyatları ve önemli stadyum bilgileri dahil olmak üzere Norveç - Senegal maçı biletlerini temin etmek için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda Norveç - Senegal maçı ne zaman oynanacak?

Norveç'in 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

Norveç, 28 yıllık aradan sonra nihayet Dünya Kupası'na geri döndü. Süperstarlar Erling Haaland ve Martin Odegaard, Premier League'de birbirlerine rakipti, ancak şimdi Amerika kıtasında güçlerini birleştiriyorlar.

Tarih Maç Mekan Biletler 16 Haziran Irak - Norveç Gillette Stadyumu, Massachusetts Bilet 22 Haziran Norveç - Senegal MetLife Stadyumu, East Rutherford Biletler 26 Haziran Norveç - Fransa Gillette Stadyumu, Massachusetts Bilet

Senegal 2026 Dünya Kupası Grup Maçları

Senegal, önceki üç Dünya Kupası kampanyasından ikisinde eleme turlarına yükselmiştir.

Tarih Maç Mekan Biletler 16 Haziran Fransa - Senegal MetLife Stadyumu, East Rutherford Biletler 22 Haziran Norveç - Senegal MetLife Stadyumu, East Rutherford Biletler 26 Haziran Senegal - Irak BMO Field, Toronto Bilet

Norveç - Senegal maç biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının güncel durumu şu şekildedir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlıdır. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Norveç - Senegal maçının biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

NJ'de oynanacak Norveç - Senegal maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en büyük cazibe kaynağıdır. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin açılış turundaki en yüksek seviyelerden biri olması bekleniyor.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Seviye): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. New Jersey, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu önemli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erken temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Norveç - Senegal kafa kafaya rekoru

NOR Son maç SEN 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Senegal 2 - 1 Norveç 1 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Norveç - Senegal maçı nerede oynanacak?

Norveç - Senegal maçı MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

MetLife Stadyumu, New York City'nin 5 mil batısında, New Jersey'nin East Rutherford kentindeki Meadowlands Spor Kompleksi'nde bulunan çok amaçlı bir tesistir.

Stadyum, Giants Stadyumu'nun yerine 2010 yılında açılmıştır ve NFL'de ün salmış New York Giants ve New York Jets takımlarının düzenli olarak maçlarını oynadıkları ev sahipliği yapmaktadır.

MetLife Stadyumu, geçmişte CONCACAF Altın Kupa (2011 ve 2015) ve Copa America (2024) dahil olmak üzere çeşitli turnuvalarda maçlara ev sahipliği yapmış olması nedeniyle futbol maçlarını düzenleme konusunda oldukça deneyimlidir.

Stadyum, bu yılın başlarında 81.118 seyirci önünde Chelsea ile Paris Saint-Germain'in karşılaştığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yaparak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'ne hazırlanmıştır.