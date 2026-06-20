Norveç - Senegal maçı biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, MetLife Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Fransa karşısında sergilediği coşkulu performansa rağmen, Senegal artık Dünya Kupası hayallerini canlı tutmak için galibiyet havasını yeniden yakalamak zorunda. MetLife Stadyumu’nda bir kez daha sahaya çıkacak olan Teranga Aslanları, bu Pazartesi (22 Haziran) Norveç gibi bir başka güçlü Avrupa takımıyla karşı karşıya gelecek.

İskandinavlar, Foxborough’da Irak’ı 4-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası macerasına mükemmel bir başlangıç yaptı ve takımın sembolü olan forvet Erling Haaland’ın açılış maçında takımının attığı gollerin yarısını kaydetmesi hiç de sürpriz olmadı.

GOAL, Norveç - Senegal maçı için Dünya Kupası biletlerini nasıl temin edebileceğiniz, biletlerin nereden satın alınabileceği, bilet fiyatları ve stadyumla ilgili temel bilgiler dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Norveç - Senegal maçı ne zaman?

Dünya Kupası - Grp. I New York/New Jersey Stadium

Norveç'in 2026 Dünya Kupası maç programı

Norveç, 28 yıllık aradan sonra yeniden Dünya Kupası turnuvasına geri dönüyor. Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Erling Haaland ve Martin Odegaard gibi süperstarlar, şimdi Kuzey Amerika'da güçlerini birleştiriyor.

Tarih Maç Mekan Biletler 16 Haziran Irak - Norveç (1-4) Gillette Stadyumu, Massachusetts Yok 22 Haziran Norveç - Senegal MetLife Stadyumu, East Rutherford Biletler 26 Haziran Norveç - Fransa Gillette Stadyumu, Massachusetts Biletler

Senegal'in 2026 Dünya Kupası maç programı

Senegal, önceki üç Dünya Kupası katılımından ikisinde eleme turlarına yükselmeyi başardı. Peki bu sefer de eleme turlarına yükselebilecek mi?

Tarih Maç Mekan Biletler 16 Haziran Fransa - Senegal (3-1) MetLife Stadyumu, East Rutherford Yok 22 Haziran Norveç - Senegal MetLife Stadyumu, East Rutherford Biletler 26 Haziran Senegal - Irak BMO Field, Toronto Bilet

Norveç - Senegal maçına bilet nasıl alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Norveç - Senegal maçının biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Norveç - Senegal: Karşılaşma geçmişi ve istatistikler

NOR Son maç SEN 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Senegal 2 - 1 Norveç 1 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

MetLife Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

MetLife Stadyumu, New York şehrinin beş mil batısında, New Jersey'nin East Rutherford kasabasındaki Meadowlands Spor Kompleksi'nde yer alan çok amaçlı bir tesistir.

2010 yılında Giants Stadyumu'nun yerine açılan bu stadyum, NFL'de ün salmış New York Giants ve New York Jets takımlarının ana sahası olarak hizmet vermektedir.

MetLife Stadyumu, futbol maçlarına ev sahipliği yapma konusunda oldukça deneyimlidir; geçmişte CONCACAF Altın Kupa (2011 ve 2015) ve Copa America (2024) dahil olmak üzere çeşitli turnuvalarda maçlara sahne olmuştur.

2026 FIFA Dünya Kupası Finali’ne hazırlık kapsamında, geçen yıl FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali’ne ev sahipliği yaptı; bu maçta Chelsea, 81.118 kişilik seyirci kitlesi önünde Paris Saint-Germain ile karşılaştı.