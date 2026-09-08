Norveç, 27 Eylül Pazar günü Oslo'daki Ullevaal Stadion'da son UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz'i ağırlayacak. İki takım, takip eden hafta Porto'daki Estadio do Dragao'da rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. İki maç da Danimarka ve Galler'in de yer aldığı rekabetçi A Ligi A4 Grubu fikstürünün bir parçasını oluşturuyor.

Norveç, Dünya Kupası'ndaki güçlü performansının ardından bu maça özgüvenli geliyor. Erling Haaland'ın hücum hattına liderlik ettiği ekip, Avrupa şampiyonuna karşı kendisini test etmeye hevesli. Portekiz ise bu eşleşmeye hem UEFA Uluslar Ligi'nin hem de Avrupa'nın son şampiyonu olarak giriyor ve bu da iki ayağa da önemli bir ağırlık katıyor.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Norveç-Portekiz maçının biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Norveç-Portekiz UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Norveç-Portekiz maçı Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak. Resmi başlama saati, bölgesel yayıncınız aracılığıyla doğrulanacak.

UEFA Nations League A - Hafta 2 27 Eyl 2026 - 14:45 Ullevaal

Norveç-Portekiz maçı biletleri nereden alınır?

Oslo'daki ilk maçın biletleri öncelikle Norveç Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa çıkıyor. Genellikle önce üyelere öncelik tanınıyor, ardından kalan kontenjan genel satışa sunuluyor. Porto'daki rövanş için ilk resmi adres ise Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) resmi kanalları.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

Resmi genel satış – üyelere tanınan öncelikli satış dönemi kapandıktan sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Garantili transferler – StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven verir

Deplasman biletleri – Porto'da seyahat edecek Norveç taraftarları için ayrılan kontenjan FPF kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil pazar – resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yer StubHub'dır

Haaland'lı Norveç'in ciddi ilgi görmesi ve Portekiz'in son şampiyon statüsü nedeniyle her iki ayak için de erken rezervasyon öneriliyor.

Norveç-Portekiz maçı biletleri ne kadar?

Oslo'daki maçın resmi fiyatlandırması Norveç Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor. Standart koltuklardan premium koltuklara kadar tüm seçenekler, kontenjan sürdüğü sürece nominal fiyatlarla sunuluyor. Porto'daki rövanş için de aynı şekilde resmi FPF fiyatlandırması geçerli.

En ucuz koltuklar (Oslo): Ullevaal Stadion'da genellikle kale arkası üst tribünlerde, yaklaşık 40 € ile 55 € arasında

Orta segment koltuklar (Oslo): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumda, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Porto'daki rövanş: Portekiz'in son şampiyon statüsü nedeniyle fiyatlar daha yüksek seyrediyor ve maç yaklaştıkça yeniden satış talebinin artması bekleniyor

StubHub, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yer. Platformda Oslo'daki Ullevaal Stadion'da oynanacak açılış maçı için geniş bir koltuk seçeneği yelpazesi olduğu gibi, Porto'daki Estadio do Dragao'da oynanacak rövanş için de ilanlar yer alıyor.

Son şampiyonun yer aldığı her maçta olduğu gibi, fiyatlar hızlı şekilde değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu mümkün olduğunca erken garantilemek genel olarak daha güvenli bir seçenek olacaktır.

Norveç-Portekiz UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Norveç-Portekiz form durumu

Norveç bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlikle geliyor. Bu süreçte sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye 2-1 mağlup oldu. Bundan önce üst üste iki galibiyet aldı; Brezilya'yı 2-1, Fildişi Sahili'ni de 2-1 yendi. Ardından Fransa'ya 4-1 kaybetti ve seriye Senegal karşısında alınan 3-2'lik galibiyetle başladı.

Portekiz'in son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet çıktı. Bu süreçte dokuz gol atıp üç gol yedi. Son karşılaşmasında Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 1-0 kaybetti. Bundan önce Hırvatistan'ı 2-1 ve Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti; Kolombiya ile 0-0, DR Kongo ile ise 1-1 berabere kaldı.

Norveç-Portekiz: Son karşılıklı maçlar

İki takım arasındaki son karşılaşma, Mayıs 2016'daki bir hazırlık maçında oynandı ve Portekiz 3-0 kazandı. Kayıtlardaki dört maçın üçünde Portekiz, birinde ise Norveç galip geldi. Norveç'in tek galibiyeti, 2010 Avrupa Şampiyonası elemesinde sahasında aldığı 1-0'lık sonuçtu. Portekiz ise takip eden yıl Lizbon'daki rövanş elemesini 1-0 kazandı.



