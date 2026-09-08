Norveç, 27 Eylül Pazar günü Oslo'daki Ullevaal Stadion'da son UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz'i ağırlayacak. İki takım, takip eden hafta Porto'daki Estadio do Dragao'da rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da Danimarka ve Galler'in de yer aldığı rekabetçi A Ligi, A4 Grubu takviminin bir parçasını oluşturuyor.

Norveç, Dünya Kupası'ndaki güçlü performansının ardından bu maça özgüvenli geliyor. Avrupa şampiyonuna karşı kendisini sınamak isteyen takımda hücum hattına Erling Haaland liderlik ediyor. Portekiz ise bu eşleşmeye hem UEFA Uluslar Ligi'nin hem de Avrupa'nın son şampiyonu olarak giriyor ve bu da iki maça da ciddi bir ağırlık katıyor.

GOAL, fiyatlar, bilet bulunabilirliği ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Norveç - Portekiz maçının biletleriyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Norveç - Portekiz UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Norveç - Portekiz maçı Oslo'daki Ullevaal Stadium'da oynanacak. Resmi başlama saati ise bölgesel yayıncınız aracılığıyla teyit edilecek.

UEFA Nations League A - Hafta 2 27 Eyl 2026 - 14:45 Ullevaal

Norveç - Portekiz bileti nereden alınır?

Oslo ayağı için biletler ilk olarak Norveç Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Kalan kontenjan genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle üyelere veriliyor. Porto'daki rövanş maçı için eşdeğer ilk durak ise Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) resmi kanalları.

StubHub, resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurulacak yer olarak öne çıkıyor. Platformda Oslo'daki Ullevaal Stadion'daki ilk maç için geniş bir oturma seçeneği yelpazesi bulunurken, Porto'daki Estadio do Dragao'daki rövanş için de ilanlar yer alıyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

Resmi genel satış - üye öncelik pencereleri kapandıktan sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Garantili devirler - StubHub'dan yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven verir

Deplasman biletleri - Porto'da seyahat edecek Norveç taraftarları için ayrılan kontenjan FPF kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil pazar - resmi sitedeki ilanlar tükendiyse StubHub başvurulacak yer olarak öne çıkıyor

Haaland'lı Norveç'in ciddi ilgi görmesi ve Portekiz'in son şampiyon statüsü nedeniyle, her iki maç için de erken rezervasyon öneriliyor.

Norveç - Portekiz biletleri ne kadar?

Oslo ayağı için resmi fiyatlandırma Norveç Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor. Standarttan premium oturma seçeneklerine kadar tüm yelpaze, kontenjan sürdüğü sürece nominal fiyat üzerinden sunuluyor. Porto ayağı için de aynı şekilde resmi FPF fiyatlandırması geçerli.

StubHub, resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurulacak yer olarak öne çıkıyor. Burada sizi nelerin beklediğine dair yaklaşık bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Oslo): Ullevaal Stadion'da genellikle kalelerin arkasındaki üst tribünlerde, yaklaşık 40 € ile 55 € arasında

Orta segment koltuklar (Oslo): orta çizgi boyunca merkezi konumdaki koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Porto rövanşı: Portekiz'in son şampiyon statüsü nedeniyle fiyatlar daha yüksek seyrediyor ve maç yaklaştıkça yeniden satış talebinin artması bekleniyor

Son şampiyonun yer aldığı her karşılaşmada olduğu gibi, fiyatlar hızlı şekilde değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız, yerinizi erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli seçenek olur.

Norveç - Portekiz UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Norveç - Portekiz form durumu

Norveç bu maça son beş maçında aldığı iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlikle geliyor. Bu süreçte sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Takımın son sonucu, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet oldu. Bunun öncesinde Brezilya'yı 2-1 ve Fildişi Sahili'ni 2-1 yenerek üst üste galibiyetler aldı. Daha önce Fransa'ya 4-1 kaybetmiş, açılışı ise Senegal karşısında 3-2'lik galibiyetle yapmıştı.

Portekiz'in son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet çıktı. Bu maçlarda dokuz gol atıp üç gol yedi. Son karşılaşmasında Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 1-0 kaybetti. Bundan önce Hırvatistan'ı 2-1 ve Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederken, Kolombiya ile 0-0, DR Kongo ile ise 1-1 berabere kaldı.

Norveç - Portekiz: Yakın dönem ikili rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Mayıs 2016'daki bir hazırlık maçında oynandı ve Portekiz 3-0 kazandı. Kayda geçen dört maçın genelinde Portekiz üç, Norveç ise bir galibiyet aldı. Norveç'in tek galibiyeti, 2010 Avrupa Şampiyonası elemelerinde evinde 1-0 kazandığı maçta geldi. Portekiz ise takip eden yıl Lizbon'daki rövanş elemesini 1-0 kazandı.

Norveç - Portekiz puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A Grup 4'te Norveç şu anda ikinci, Portekiz ise üçüncü sırada yer alıyor.