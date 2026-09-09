Norveç - Portekiz biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Norveç, 27 Eylül Pazar günü Oslo'daki Ullevaal Stadion'da son Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz'i ağırlayacak. İki takım, sonraki hafta Porto'daki Estadio do Dragao'da rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da Danimarka ve Galler'in de yer aldığı rekabetçi A Ligi, A4 Grubu fikstürünün bir parçası.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Norveç-Portekiz bileti almak hakkında şu anda bilmeniz gereken her şeye sahip.

Norveç-Portekiz UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Norveç-Portekiz maçı, 27 Eylül Pazar günü Oslo'daki Ullevaal Stadion'da oynanacak. Resmi başlama saati, bölgesel yayıncınız aracılığıyla doğrulanacak.

UEFA Nations League A - Hafta 2 27 Eyl 2026 - 14:45 Ullevaal

Norveç-Portekiz biletleri nereden alınır?

Oslo ayağı için biletler ilk olarak Norveç Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunulur. Kalan kontenjan genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle üyelere verilir. Porto'daki rövanş için eşdeğer ilk adres ise Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) resmi kanallarıdır.

StubHub, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurabileceğiniz yer. Platformda Oslo'daki Ullevaal Stadion'da oynanacak ilk maç için geniş bir oturma seçeneği yelpazesi yer alırken, Porto'daki Estadio do Dragao'daki rövanş için de ilanlar bulunuyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

Resmi genel satış - üyelere öncelik tanınan süreçler kapandıktan sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Garantili transferler - StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven verir

Deplasman biletleri - Porto'daki, seyahat edecek Norveç taraftarlarına ayrılan kontenjan FPF kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil pazar - resmi sitedeki ilanlar tükenmişse StubHub başvurabileceğiniz yerdir

Haaland'lı Norveç'in yoğun ilgi çekmesi ve Portekiz'in son şampiyon statüsü nedeniyle, her iki ayak için de erken rezervasyon önerilir.

Norveç-Portekiz biletleri ne kadar?

Oslo ayağı için resmi fiyatlandırma, Norveç Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor. Standarttan premium oturma seçeneklerine kadar tüm yelpaze, kontenjan sürdüğü sürece nominal fiyat üzerinden sunuluyor. Porto ayağında da aynı şekilde resmi FPF fiyatlandırması geçerli.

StubHub, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurabileceğiniz yer ve burada karşılaşabileceğiniz tabloya dair kabaca bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Oslo): yaklaşık €40 ila €55'ten başlıyor, genellikle Ullevaal Stadion'da kalelerin arkasındaki üst tribünlerde

Orta seviye koltuklar (Oslo): orta çizgi boyunca merkezi oturma alanları, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Porto rövanşı: Portekiz'in son şampiyon statüsü nedeniyle fiyatlar daha yüksek seyrediyor ve maç yaklaştıkça yeniden satış talebinin artması bekleniyor

Son şampiyonun yer aldığı her fikstürde olduğu gibi, fiyatlar hızlı şekilde değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi er ya da geç değil, daha erken ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Norveç-Portekiz UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Norveç-Portekiz form durumu

Norveç bu maça son beş maçında aldığı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetlik performansla geliyor; bu süreçte sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Son sonuçları, Dünya Kupası çeyrek finallerinde İngiltere'ye karşı alınan 2-1'lik yenilgiydi. Bundan önce üst üste iki maç kazandılar; Brezilya'yı 2-1 ve Fildişi Sahili'ni 2-1 yendiler. Turnuvanın daha erken bölümünde ise Senegal karşısında 3-2'lik galibiyetle başladılar.

Portekiz'in son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet çıktı; takım dokuz gol atıp üç gol yedi. Son maçları, Dünya Kupası çeyrek finallerinde İspanya'ya karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi. Bunun öncesinde Hırvatistan'ı 2-1 yendiler ve Özbekistan karşısında 5-0'lık dominant bir galibiyet aldılar. Kolombiya ve DR Kongo ile yapılan beraberlikler de beş maçlık seriyi tamamladı.

Norveç-Portekiz: Yakın dönem ikili rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Mayıs 2016'daki bir hazırlık maçında oynandı ve Portekiz 3-0 kazandı. Kayıtlardaki dört maçın genelinde Portekiz üç, Norveç ise bir galibiyet aldı. Norveç'in tek galibiyeti, 2010 Avrupa Şampiyonası elemelerinde evinde kazandığı 1-0'lık maçta geldi. Portekiz ise sonraki yıl Lizbon'daki rövanş elemesini 1-0 kazandı.

Norveç-Portekiz puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A Grup 4'te Norveç şu anda ikinci, Portekiz ise üçüncü sırada yer alıyor.