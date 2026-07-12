Norveç Milli Takım Teknik Direktörü, çok konuşulan kablo olayına ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı

Norveç milli takım teknik direktörü Ståle Solbakken, İngiltere ile oynanan maç (1-2) sırasında yaşanan kablo olayına ilişkin yorumda bulundu. Olay büyük yankı uyandırmış olsa da, teknik direktör maçın ardından dikkat çekici derecede sakin bir tepki gösterdi.

İlk yarı bitmeden hemen önce İngiltere, Jude Bellingham'ın golüyle skoru eşitledi. Kaleci Ørjan Nyland'ın yaptığı bir çıkış atışı, saha üzerindeki örümcek kameranın kablosuna çarpmış gibi göründü ve bu da topun yönünü değiştirdi. Norveç'in şaşkınlığı içinde İngiltere aniden orta sahada topu ele geçirdi. İngiltere çok hızlı bir şekilde atağa geçti ve sekiz saniye sonra Bellingham eşitlik golünü attı.

Nyland, Erling Braut Haaland ve milli takım teknik direktörü Ståle Solbakken başta olmak üzere birçok kişi, topun gerçekten de spidercam’in kablosuna çarptığına inanarak hemen yukarıyı işaret etti. Fox Sports’un görüntüleri bu inancı doğruluyor gibi görünüyor. FIFA, hakem Clément Turpin ve ekibi bu görüşe katılmadı; bu da Norveçlilerde, özellikle de Solbakken’de gözle görülür bir hayal kırıklığına yol açtı.

Buna rağmen Norveçli teknik direktör maçın ardından dikkat çekici bir şekilde sakin bir tavır sergiledi. “Burada oturup ağlayabilirdim, ama ben bunu istemiyorum.” Solbakken, o anın tadını bir nebze de olsa çıkardığını bile kabul etti. “Evet, tuhaf bir andı, ama futbolda tam da bu tür şeylerin yaşanması, onu dünyanın en güzel sporu yapıyor.”

Norveçli teknik adam sakinliğini korudu ve talihsiz anı önemsizleştirdi. “Bunu kabul etmeliyiz, çünkü bu sadece şanssızlık. Top havadan dümdüz aşağı düştü ve bu da oyuncularımız arasında bir yanlış anlaşılmaya yol açtı. Bu bizim için can sıkıcı bir andı. Bence bu olay yüzünden maçı abartmayacağız, yani olan oldu.”

Saha içindeki kargaşa sırasında Solbakken, hakem Turpin ile temasa geçti. “Kendisinin bunu görmediğini ve VAR’dan bunun gerçekten yaşandığına dair bir bildirim almadığını söyledi. FIFA, herhangi bir temas olmadığını belirttiği için (Connected Ball’daki sensör hiçbir şey kaydetmedi), hakemin yapabileceği bir şey kalmamıştı,” diyor 58 yaşındaki teknik direktör.

Son olarak Solbakken durum hakkında bir değerlendirmede bulunuyor. “Top yedek kulübesinin hemen önüne düştü, yani olay kesinlikle gerçekleşti. Garip bir olaydı.” İnternette dolaşan görüntülerde, topun spidercam’in kablolarından birine çarptığı açıkça görülüyor.







