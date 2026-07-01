Norveç milli takım teknik direktörü, Ancelotti’ye yönelik kışkırtıcı mesajının gerçek nedenini açıkladı

Norveç milli takım teknik direktörü Ståle Solbakken, Dünya Kupası son 16 turu maçı öncesinde yaptığı ve Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti’ye atfedilerek geniş çapta yayılan son sözlerinin bir provokasyon olmadığını belirterek sessizliğini bozdu.

Norveç Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan bir videoda, Solbakken'in Fildişi Sahili'ni 2-1 yendikten sonra oyuncularına coşkulu bir konuşma yaptığı ve sözlerini "Bekle Carlo Ancelotti, sana geliyoruz!" ifadesiyle bitirdiği görülüyordu. Bu video geniş çapta tartışmalara yol açmış ve bazıları tarafından yaklaşan karşılaşma öncesinde İtalyan teknik direktöre yönelik bir meydan okuma mesajı olarak değerlendirilmişti.

Ancak Solbakken, Çarşamba günü gazetecilere yaptığıaçıklamada durumu hemen açıklığa kavuşturdu ve bunun “kışkırtmadan çok uzak” olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Ancelotti, Guardiola, Mourinho ve tarihsel açıdan bir iki isimle birlikte Avrupa futbol tarihinin belki de en büyük teknik direktörüdür; ona büyük saygı duyuyorum.”

Norveçli teknik direktör, İtalyan teknik direktörle olan iyi ilişkisini de ortaya koydu ve Kopenhag’ın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ve Real Madrid ile oynanan maçlarda Ancelotti ile birkaç kez bir araya geldiğini belirtti.

Şöyle devam etti: “O harika bir insan, esprili bir kişiliğe sahip ve biz ona ve Brezilya’ya büyük saygı duyuyoruz. Bu yüzden onların bu olayın komik yönünü görebileceklerini düşünüyorum; bu derin bir analiz değildi.”

Oyuncu olarak 1998 Dünya Kupası grup aşamasında Norveç’in Brezilya’yı mağlup ettiği maça ilişkin anılarını paylaşan Solbakken, sözlerini şöyle noktaladı: “O kadar uzun zaman önceydi ki, Pazar günkü maça hiçbir etkisi olmayacak. Brezilya’nın başardıklarına ve futbol dünyasında temsil ettiği değere büyük saygı duyuyoruz.”