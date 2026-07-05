



Norveç, 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine geri dönüşünü en iyi şekilde değerlendiriyor. Viking akıncıları, MetLife Stadyumu’nda 5 kez Dünya Şampiyonu olan Brezilya’yı şaşkına çevirerek çeyrek finale yükseldi. Cumartesi günü Miami’de ne olursa olsun, “Røde, Hvite, Blå” (Kırmızı, Beyaz, Mavi) takımı, dünyanın en büyük spor etkinliğinde daha önceki en iyi performansını şimdiden geride bıraktı.



Erling Haaland, Ståle Solbakken’in takımının kalbi olmaya devam ediyor ve Brezilya karşısında attığı iki golle turnuva gol sayısını yediye çıkardı; bu da Kylian Mbappé ve Lionel Messi ile Altın Ayakkabı sıralamasında zirveyi paylaştığı anlamına geliyor.



Norveç’in çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı, Azteca Stadyumu’nda Meksika ile İngiltere arasında oynanacak maçın sonucuna göre belirlenecek.



GOAL, Norveç - Meksika VEYA Norveç - İngiltere maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve bilet fiyatlarını da içeren en güncel 2026 Dünya Kupası bilet bilgilerini sizlere aktarsın.

Norveç - Meksika veya İngiltere maçı ne zaman başlayacak?

Bu büyük çeyrek final maçı, Florida'daki Hard Rock Stadyumu / Miami Stadyumu'nda oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Miami Stadium

Norveç - Meksika veya İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açıldı. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Norveç - Meksika veya İngiltere Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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