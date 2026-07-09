Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynanacak çeyrek final maçı öncesinde Norveç'te sorunlar yaşandı. Erling Haaland ve takım arkadaşları, kötü hijyen koşulları ve gürültü kirliliği nedeniyle Fort Lauderdale'deki otellerinden sadece bir gece sonra ayrıldılar.

Ayrıca, Miami yakınlarındaki beş yıldızlı otelin yakınında yoğun bir yolun üzerinde yol çalışmaları da vardı. Bu durum, Norveç milli takımının acilen başka bir konaklama yeri aramasına neden oldu.

Takım menajeri Truls Daehli, Norveç medyasında bu ani taşınmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Konaklama tesisinin içinde ve çevresinde, bizim için istenmeyen pek çok durum vardı. Bu nedenle müdahale etmemiz gerektiğini düşündük.”

“Tarihimizin en önemli maçı önümüzde. Bu durumda sağlık ve iyi bir ruh hali hayati önem taşıyor,” diyen takım şefi, cumartesi günü çeyrek finalde İngiltere ile oynanacak kritik maça atıfta bulundu.

İlk otelde kiralanan toplantı salonu kullanılamaz durumda çıktı. FIFA, Norveç takımını memnun edecek şekilde bu konuyu derhal halletti. “Talebimiz FIFA tarafından büyük bir anlayışla karşılandı. Diğer otele taşınma süreci biraz kaotik geçti, ancak şu anda sadece mutlu yüzler görüyorum.”

Söylentilere göre, daha pahalı otelin ekstra masrafları FIFA tarafından karşılanacak.

Milli takım teknik direktörü Stale Solbakken, Norveç kadrosunda çeşitli hastalık vakaları olduğu yönündeki haberlere yanıt verdi. “Sadece manuel terapist Thomas Ødegaard etkilendi. Bu haberler çok abartılı. Bunu idare edebilecek yeterli sayıda fizyoterapistimiz var.”