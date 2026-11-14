Norveç kaptanı Martin Odegaard, İskandinav ekibinin UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselme umudunu canlı tutmaya çalıştığı cumartesi günü Galler karşısında kendilerini affettirmeyi hedefliyor. A4 Grubu'nun son sırasında yer alan Stale Solbakken'in ekibi, geçen ay Cardiff'te aldığı yenilginin rövanşını almak ve son sekiz yarışında kalmak için Oslo'da kazanmak zorunda.

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Ekim ayındaki yenilgi ev sahibini son sırada bıraktı

Odegaard, Dan James ve Neco Williams'ın golleriyle ekim ayında Cardiff City Stadyumu'nda Galler'e 2-1 yenildikleri maçın rövanşını almak istiyor. Bu yaz Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesine rağmen Norveç, mevcut A4 Grubu mücadelesinde üç yenilgi aldı. Üst üste gelen bu üç mağlubiyet, 17 galibiyet ve üç beraberlik elde ettiği önceki 23 maçındaki toplam yenilgi sayısına eşit.

Kaptan, iç sahada daha iyi bir performans istiyor

Takımının Ekim 2016'dan bu yana ilk kez üst üste dört maç kaybetmesini önlemek isteyen Arsenal'in oyun kurucusu, takım arkadaşlarının kendi taraftarları önünde toparlanmaya hazır olduğuna inanıyor.

Geçen ay Güney Galler'de aldıkları yenilgiyi değerlendiren Odegaard, şunları söyledi: "Seviyemiz olması gereken yerde değildi. Sanırım uzun zamandır kendi standartlarımızda oynamadığımız tek maç buydu.

"Galler iyi, mücadeleci bir takım. Büyük liglerde oynayan çok sayıda iyi oyuncusu var ve fiziksel gücü yüksek bir takım. Biz de buna hazırlıklıydık.

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"Ama o gün standartlarımızı sahaya yansıtamadık. Bunu [cumartesi günü] göstermek istiyoruz ve çok daha iyisini yapabiliriz. Farklı bir performans sergilemek istiyoruz."

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Teknik direktör, açık bir taktik mücadele bekliyor

Craig Bellamy'nin konuk ekibinin de çeyrek final hedefini sürdürmek için üç puana ihtiyacı var. Norveç Teknik Direktörü Solbakken, iki takımın da hücuma çıkacağı bir karşılaşma bekliyor: "Boks [maçı] gibi olacak; karşı karşıya, yumruk yumruğa.

"Bence Galler, Bellamy yönetiminde her zaman hücumu düşünen bir takım oldu. Topla oynama konusunda büyük ilerleme kaydettiler.

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"Bence bu oyun, sahip oldukları hücum oyuncularına, kanatlardaki hızlarına ve Harry Wilson'ın dönüşüne uygun. Üstelik [Lewis] Koumas da Liverpool'da daha fazla süre alıyor. Bunun onlara uygun olduğunu düşünüyorum.

"Tüm güçleriyle oynayacak olmalarına şaşırmıyorum ama bu bizim evimizdeki maç. Dolayısıyla bize karşı onların da zorlanacağını düşünüyorum. Göreceğiz."

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Gol yiyen savunmayı hücum tehdidi bekliyor

Norveç'in savunmada daha sağlam olması şart. Mart ayında İsviçre ile oynadığı 0-0'lık maçtan bu yana çıktığı 12 karşılaşmanın tamamında iki takım da gol attı. Bu seri, Haziran 1980 ile Haziran 1982 arasındaki 18 maçlık seriden bu yana Norveç'in gol yemeden maç tamamlayamadığı en uzun dönem. Ayrıca üst üste beş maçta en az iki gol yemesi, Mart 1976'daki altı maçlık seriden bu yana en kötü savunma performansı.