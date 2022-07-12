Norveç Kadın Millî Futbol Takımı hakkında bilmeniz gereken her şey: En önemli oyuncuları, katıldığı turnuvalar, başarıları ve daha fazlası

Norveçli kadınların, futbolda göstermiş olduğu başarıları inceleyelim.

Norveç kadın milli futbol takımı Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu unvanlarıyla birlikte en başarılı kadın milli takımlardan biri.

Norveç kadın milli futbol takımı ilk olarak İskandinav Şampiyonasına katılmak üzere 1978 senesinde bir araya geldi.

Norveç Kadın Millî Futbol Takımı katıldığı turnuvalar

Norveç Kadın Millî Futbol Takımı başarıları

FIFA Kadınlar Dünya Kupası



Şampiyonluk: 1995



İkincilik: 1991

Yaz Olimpiyatları



Şampiyonluk: 2000



Üçüncülük: 1996



Çeyrek final: 2008

UEFA Kadınlar Şampiyonası



Şampiyonluk: 1987, 1993



İkincilik: 1989, 1991, 2005, 2013



Yarı final: 1995, 2001, 2009

Algarve Kupası



Şampiyonluk: 1994, 1996, 1997, 1998, 2019



İkincilik: 2000, 2002, 2004,



Üçüncülük: 1995, 1999, 2003, 2008, 2013, 2020, 2022

Albena Kupası



Şampiyon: 1988, 1989

Four Nations Turnuvası



Şampiyon: 2002, 2013

Kıbrıs Turnuvası



Şampiyon: 1993

Norveç Kadın Millî Futbol Takımı en önemli oyuncuları

Maren Mjelde Norveç kadın milli futbol takımının aktif olarak en çok forma giyen futbolcusu konumunda. Mjelde'nin forma giydiği 154 maçta 19 golü bulunuyor.

Caroline Graham Hansen'in 96 maçta 44, Ada Hegerberg'in ise 71 maçta 42 golleri mevcut.

Daha fazlası için:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve İsmail Yüksek arasındaki sinerjiyi sağlayan iki unsur var