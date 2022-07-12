Norveç Kadın Millî Futbol Takımı hakkında bilmeniz gereken her şey: En önemli oyuncuları, katıldığı turnuvalar, başarıları ve daha fazlası
Norveç kadın milli futbol takımı Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu unvanlarıyla birlikte en başarılı kadın milli takımlardan biri.
Norveç kadın milli futbol takımı ilk olarak İskandinav Şampiyonasına katılmak üzere 1978 senesinde bir araya geldi.
Norveç Kadın Millî Futbol Takımı katıldığı turnuvalar
Norveç Kadın Millî Futbol Takımı başarıları
Editörün Seçtikleri
FIFA Kadınlar Dünya Kupası
Şampiyonluk: 1995
İkincilik: 1991
Yaz Olimpiyatları
Şampiyonluk: 2000
Üçüncülük: 1996
Çeyrek final: 2008
UEFA Kadınlar Şampiyonası
Şampiyonluk: 1987, 1993
İkincilik: 1989, 1991, 2005, 2013
Yarı final: 1995, 2001, 2009
Algarve Kupası
Şampiyonluk: 1994, 1996, 1997, 1998, 2019
İkincilik: 2000, 2002, 2004,
Üçüncülük: 1995, 1999, 2003, 2008, 2013, 2020, 2022
Albena Kupası
Şampiyon: 1988, 1989
Four Nations Turnuvası
Şampiyon: 2002, 2013
Kıbrıs Turnuvası
Şampiyon: 1993
Norveç Kadın Millî Futbol Takımı en önemli oyuncuları
Maren Mjelde Norveç kadın milli futbol takımının aktif olarak en çok forma giyen futbolcusu konumunda. Mjelde'nin forma giydiği 154 maçta 19 golü bulunuyor.
Caroline Graham Hansen'in 96 maçta 44, Ada Hegerberg'in ise 71 maçta 42 golleri mevcut.
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