Norveç, Jude Bellingham’ın tuhaf golüne öfkelendi; FIFA hemen tepki gösterdi

Norveç, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere’ye karşı aldığı 1-2’lik yenilginin ardından haksızlığa uğradığını düşünüyor. İskandinavlar, Jude Bellingham’ın attığı beraberlik golünün geçersiz sayılması gerektiğine inanıyor, ancak FIFA bu görüşe katılmıyor.

Norveç, ilk yarıda Andreas Schjelderup'un golüyle öne geçti, ancak ilk yarının uzatma dakikalarında Bellingham'ın attığı golle büyük bir darbe aldı.

Gol adeta birdenbire geldi. Kaleci Ørjan Nyland’ın yaptığı bir çıkış atışı, saha üzerindeki spidercam’in kablosuna çarpmış gibi göründü ve bu da topun yönünü değiştirdi.

İngiltere, Norveç’i şaşırtarak aniden orta sahada topu ele geçirdi. İngiltere çok hızlı bir şekilde atağa geçti ve sekiz saniye sonra Bellingham beraberlik golünü attı.

Nyland, Erling Braut Haaland ve milli takım teknik direktörü Ståle Solbakken başta olmak üzere birçok kişi, topun gerçekten de spidercam'in kablosuna çarptığına inanarak hemen yukarıyı işaret etti. Fox Sports'un görüntüleri bu inancı doğruluyor gibi görünüyor. FIFA, hakem Clément Turpin ve ekibi bu görüşe katılmadı, bu da Norveçlilerde ve özellikle Solbakken'de gözle görülür bir hayal kırıklığına yol açtı.

FIFA, bu tuhaf olaya hızlı bir şekilde tepki gösterdi. FIFA, “İngiltere’nin Norveç’e karşı 45+2. dakikada attığı golde, Connected Ball’daki sensör, top havadayken ‘topun kalp atışında’ herhangi bir artış göstermedi; dolayısıyla topun havadaki kabloya çarptığına ve topun hareketini değiştirdiğine dair bir kanıt yok” açıklamasında bulundu.

Devlet televizyonu NRK’dan gazeteci Carl-Erik Torp, “Topun kabloya çarptığı ortaya çıkarsa, yüzyılın hakem skandalıyla karşı karşıya kalırız” diye ikna olmuş durumda.

Milli takım yardımcı antrenörü Kent Bergersen, devre arasında söz konusu haksızlığın kesin olduğundan emindi: “Golün hemen öncesinde top, kameraya bağlı kabloya çarptı; bu da topun yönünü değiştirip normalden daha kısa bir mesafe kat etmesine neden oldu. Hakem bunu incelemeliydi.”