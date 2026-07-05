2026 Dünya Kupası heyecanı doruk noktasına ulaştı; Florida’da gerçekleşecek devasa bir çeyrek final karşılaşması resmen kesinleşti: Norveç – İngiltere.

Norveç, 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine geri dönüşünden en iyi şekilde yararlanıyor. Viking akıncıları, MetLife Stadyumu'nda 5 kez Dünya Şampiyonu olan Brezilya'yı şaşkına çevirerek çeyrek finale yükseldi.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ise Azteca Stadyumu’nda oynanan, beş golün atıldığı dramatik ve nefes kesici bir maçta ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’yı 3-2 mağlup ederek turu geçti.

Norveç - İngiltere maçı ne zaman başlayacak?

Bu dev çeyrek final karşılaşması, Florida’daki Hard Rock Stadyumu / Miami Stadyumu’nda oynanacak.

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Miami Stadium

Norveç - İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler kesinlikle "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Norveç - İngiltere Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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NOR Son 2 maçları ENG 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler İngiltere 1 - 0 Norveç

Norveç 0 - 1 İngiltere 0 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 0/2 Her iki takım da gol attı 0/2

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