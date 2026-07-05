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Dünya Kupası
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Miami Stadium
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Book Norway vs England Tickets

Çeviri:

Norveç - İngiltere maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Miami Dünya Kupası bilet fiyatları, çeyrek final maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Dünya Kupası
Norveç
E. Haaland
İngiltere

Norveç, Miami’de düzenlenecek Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Biletleri nasıl alabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

2026 Dünya Kupası heyecanı doruk noktasına ulaştı; Florida’da gerçekleşecek devasa bir çeyrek final karşılaşması resmen kesinleşti: Norveç – İngiltere.

Norveç, 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine geri dönüşünden en iyi şekilde yararlanıyor. Viking akıncıları, MetLife Stadyumu'nda 5 kez Dünya Şampiyonu olan Brezilya'yı şaşkına çevirerek çeyrek finale yükseldi.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ise Azteca Stadyumu’nda oynanan, beş golün atıldığı dramatik ve nefes kesici bir maçta ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’yı 3-2 mağlup ederek turu geçti.

Norveç - İngiltere maçı ne zaman başlayacak?

Bu dev çeyrek final karşılaşması, Florida’daki Hard Rock Stadyumu / Miami Stadyumu’nda oynanacak.

Norveç - İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

İşte bilmeniz gerekenler:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler kesinlikle "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Norveç - İngiltere Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Norveç - İngiltere Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Norveç - İngiltere Form Durumu

NOR

NOR - Form

IRQ
K1-4
SEN
K3-2
FRA
K1-4
CIV
K1-2
BRA
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
ENG

ENG - Form

CRO
K4-2
GHA
B0-0
PAN
K0-2
COD
K2-1
MEX
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Norveç - İngiltere: Son Karşılaşma Sonuçları

NOR

Son 2 maçları

ENG

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

2

Galibiyetler

0

Gol sayısı

2
2,5 gol üzeri maçlar
0/2
Her iki takım da gol attı
0/2

Norveç - İngiltere: Takım haberleri

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