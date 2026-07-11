Norveç-İngiltere, Kane: “Haaland bir canavar, ben ise farklı bir oyuncuyum. Bizi karşılaştırmayın”

Dünya Kupası çeyrek finalinde Harry Kane ile Erling Haaland karşı karşıya: İngiltere ile Norveç arasındaki karşılaşma için her şey hazır. Bu büyük maç öncesinde, İngiltere Milli Takımı kaptanı, bu iki büyük golcünün ortak özelliklerini ve aralarındaki farklılıkları vurguladı. Basın toplantısında şunları söyledi





KARŞILAŞTIRMA - "Biz tamamen farklı iki oyuncuyuz. İkimizin de forvet olduğunu biliyorum, ancak farklı pozisyonlarda oynuyoruz: Erling inanılmazdı, maç başına gol ortalaması olağanüstü, fiziksel olarak bir makine, bir canavar. Son vuruş yeteneği en üst seviyede ve gol rekoru her şeyi anlatıyor."

FARKLI YÖNLER - "Kendimi farklı bir oyuncu türü olarak görüyorum. Topa daha fazla sahip olmayı, oyuna biraz daha dahil olmayı seviyorum, ama aynı zamanda gerçek bir 9 numara gibi de hareket edebilirim. Bizi karşılaştırmanın bir nedeni olduğunu düşünmüyorum. Onu bir oyuncu olarak çok saygı duyuyorum. Tabii ki, bize karşı pek gol atmamasını umuyorum, ama bence herkes onun ne kadar harika olduğunu biliyor."





GÖZÜMÜZDEKİ HEDEF - "Ana hedefimiz Dünya Kupası'nı kazanmak, Altın Ayakkabı değil. Bu sezon çok iyi gidiyor ama elbette çok kaliteli oyuncularla karşılaşabiliriz: sanırım beni en üst seviyeye iten de budur."