Dünya Kupası - Çeyrek Final Miami Stadium

Norveç - İngiltere maçı 11 Temmuz 2026 tarihinde saat 17:00 EST ve 22:00 GMT'de başlayacak.

Norveç - İngiltere Dünya Kupası çeyrek final ön izlemesi

Büyük gelişme kaydeden Norveç takımı, Dünya Kupası yarı finallerine kalmak için her zaman övgü alan Three Lions takımıyla karşı karşıya gelecek. Dünyanın en iyi iki forvetinin sahada olacağı bu maç, izleyiciler için tam bir şölen olacak.

Norveç ve İngiltere buraya nasıl geldi?

Norveç, Dünya Kupası'na birçok açıdan eğlence kattı. Takımın sayısız taraftarı, coşkulu tezahüratları ve kürek çekme sevinç gösterileriyle muazzam bir enerji ve tutku sergiledi. Sahada ise Norveç, oynadığı beş maçta toplam 21 gol attı. Bu İskandinav ülkesinin uluslararası sahnedeki en büyük başarısı, Erling Haaland'ın bir kez daha iki gol atması sayesinde 16 turunda Brezilya'yı 2-1 mağlup etmesiyle geldi.

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İngiltere ise 16 turunda büyük zorlukları aşarak, tıklım tıklım dolu Estadio Azteca’da Meksika karşısında 40 dakikadan fazla süre 10 kişiyle oynadı ve nefes kesen bir maçın ardından 3-2 galip geldi. Böylece “Üç Aslanlar”, büyük turnuvalarda üst üste beşinci kez çeyrek finale yükseldi.

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Leeds doğumlu Norveçli, İngiltere'nin hayallerini yıkmaya hazırlanıyor

Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland, ilk Dünya Kupası'nda attığı yedi golün sayısını artırmaya can atıyor; ona, paslarının çoğunu verecek olan Arsenal'in oyun kurucusu Martin Ødegaard da tam destek verecek. 25 yaşındaki Haaland, tartışmasız dünyanın en zorlu ligi olan Premier Lig'de 132 maçta 112 gol attı; Norveç formasıyla ise milli maç sayısından (51) daha fazla gol (62) kaydetti ve her 71 dakikada bir gol ortalaması yakaladı. Son 14 uluslararası maçında da gol atan Haaland, bu seride toplam 27 gol kaydetti. Bu maçta gol atması halinde Haaland, 1970'de Almanya'dan Gerd Müller'den bu yana Dünya Kupası'ndaki ilk beş maçında gol atan ilk Avrupalı oyuncu olacak. Henüz sadece dört Dünya Kupası maçında forma giymiş olmasına rağmen şimdiden yedi gol attı.

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Harry Kane, İngiltere’nin en büyük umudu

İngiltere'nin yetenekli oyuncusu Harry Kane, Wayne Rooney'i geçerek tüm zamanların en çok İngiltere milli forması giyen ikinci oyuncu (120 maç) konumuna yükseldi ve artık sadece Peter Shilton'ın gerisinde kalıyor. Kane, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa karşısında kaçırdığı penaltının acı hatıralarını silmek isteyecektir. Üç Aslanlar formasıyla 85 gol atan Kane, Erling Haaland dışında dünyanın en iyi forvetidir.

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Takım haberleri

Sağ bek David Møller Wolfe, Brezilya maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalması nedeniyle Norveç için endişe kaynağı. Jarell Quansah, gördüğü kırmızı kart nedeniyle İngiltere kadrosunda yer alamayacak, Jordan Henderson ise Meksika maçındaki kutlamalar sırasında talihsiz bir bilek sakatlığı geçirdi.

Norveç'in Muhtemel İlk 11'i

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa.

İngiltere'nin Muhtemel İlk 11'i

Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Norveç - İngiltere maçına ilişkin önemli istatistikler

İngiltere, Dünya Kupası'nda Avrupa takımlarıyla oynadığı son altı eleme maçından beşini kaybetti.

Norveç'in son 12 maçının 11'inde her iki takım da gol attı.

Norveç’in son altı resmi maçında 85. dakikadan sonra gol atıldı.

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Norveç’in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defans oyuncuları: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Orta saha oyuncuları: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Forvetler: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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İngiltere'nin 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Defans oyuncuları: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Orta saha oyuncuları: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Forvetler: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United'dan kiralık olarak Barcelona'da), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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Takım haberleri ve kadrolar

Norveç teknik direktörü Staale Solbakken, muhtemel ilk 11'i henüz açıklamadı ve çeyrek final öncesinde ev sahibi takımda herhangi bir sakatlık veya ceza haberi gelmedi. Kadro durumu netleştikçe, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel de muhtemel ilk 11'i henüz açıklamadı, ancak Three Lions'ta bir oyuncunun turnuvada yer alamayacağı kesinleşti. Jordan Henderson, Meksika galibiyetini kutlarken yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gerektiğinden turnuvada daha fazla yer alamayacak. Başka herhangi bir sakatlık veya ceza durumu teyit edilmedi; yeni gelişmeler olduğu ölçüde takım haberleri paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form Durumu

Norveç, Dünya Kupası'ndaki son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisini grup aşamasında Fransa'ya karşı 4-1'lik skorla aldı. Takım, bu yenilginin ardından toparlanarak Senegal'i 3-2 yendi, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti ve ardından son 16 turunda Brezilya'yı 2-1 yenerek eledi. Bu beş maçta Norveç 10 gol attı ve 10 gol yedi; bu da takımın hem hücumda hem de savunmada etkili olabileceğini gösterdi.

İngiltere, son beş maçının dördünü kazandı; tek puan kaybı, grup aşamasında Gana ile 0-0 berabere kaldığı maçta yaşandı. Tuchel'in takımı, turnuvanın açılış maçında Hırvatistan'ı 4-2 yendi, Panama'yı 2-0 mağlup etti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi ve son 16 turunda Meksika'yı 3-2 ile geçmeyi başardı. İngiltere, bu beş maçta 11 gol atarken, 6 gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

NOR Son 2 maçları ENG 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 2 Galibiyetler İngiltere 1 - 0 Norveç

Norveç 0 - 1 İngiltere 0 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 0/2 Her iki takım da gol attı 0/2

Mevcut kafa kafaya istatistiklere göre iki takım iki kez karşılaştı ve her iki maçı da İngiltere kazandı. En son karşılaşma Eylül 2014'te oynanan bir hazırlık maçıydı ve İngiltere bu maçı 1-0 kazandı. Bundan önce ise Mayıs 2012'de Norveç'te oynanan bir hazırlık maçında İngiltere 1-0 galip gelmişti. Önceki iki karşılaşma da tek golle sonuçlanan düşük skorlu maçlardı.

Puan Durumu

Norveç, turnuvanın grup aşamasında I Grubu'nu ikinci sırada tamamlarken, İngiltere ise L Grubu'nu birinci sırada bitirerek grup birincisi olarak eleme turlarına yükseldi.