Norveçli yıldız Erling Haaland’ın babası Alfie Haaland, Norveç’in 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere’ye (uzatmaların ardından 2-1), eski milli futbolcunun da belirttiği gibi, tartışmalı hakem kararlarının "Üç Aslanlar"ın lehine sonuçlandığı bir maçta.

Alfi Haaland, oğlunun eski Borussia Dortmund takım arkadaşı Jude Bellingham’ı eski Borussia Dortmund takım arkadaşı Jude Bellingham’ı tebrik etmesine rağmen, Turpin’e yönelik eleştirilerinden çekinmedi ve tartışmalı kararlarının maçın sonucunu İngiltere lehine belirlediğini belirterek, Norveçlilerin hakem performansından duyduğu hoşnutsuzluğa açıkça işaret etti.

3 tartışmalı olay

Norveç'in ilk şikayeti, İngiltere'nin beraberlik golüyle ilgiliydi. Raporlara göre, kaleci Niland'ın taç atışının ardından top, stadyum tavanından sarkan "örümcek" kamera kablosuna değdi ve bu da topun yönünü değiştirerek Bellingham'ın ilk golüne yol açtı. FIFA daha sonra akıllı çip verilerine dayanarak herhangi bir temasa rastlanmadığını açıklasa da, Vikingler bu açıklamadan tam olarak ikna olmadı.

Maçın ilerleyen dakikalarında Norveç, bir köşe vuruşundan ikinci golünü attı, ancak Turpan, tartışmalı bir Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından golü iptal etti. Top oyun alanına girmeden önce Haaland’a faul kararı vererek köşe vuruşunu tekrar yaptırdı; bu karar Norveçli oyuncuların öfkesini çekti.

Kritik anlarda kaçırılan bir fırsat

Kısa bir süre sonra, roller tersine döndüğü üçüncü bir olay yaşandı: Top üst direğe çarptı ve bir Norveçli oyuncu kafayla vurmaya hazırlanırken, havada açık bir temasın ardından yere düştü, Ancak Turban herhangi bir faul kararı vermedi ve VAR hakemleri de olayı incelemek için müdahale etmedi; bu durum Norveçli oyuncular arasında büyük bir öfke dalgasına yol açtı.

Maçın ardından Norveç’in turnuvadan elenmesinin ardından, Alfie Haaland, Bellingham’ı tebrik ederken alaycı bir mesaj göndermekten çekinmedi. Bu mesaj, hakem kararlarının maçın sonucunu belirlemede belirleyici bir rol oynadığına dair açık bir göndermeydi. Bu olay, 2026 Dünya Kupası’ndaki hakem performansına yönelik geniş çaplı eleştiriler dalgasının bir parçasıydı. Turnuvadaki diğer maçlarda da benzer olaylar yaşanmıştı.