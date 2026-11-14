Norveç geri döndü! Galler'i 3-1 mağlup etti, hâlâ turnuvaya katılma umudunu sürdürüyor

Norveç maça yavaş başlayıp sönük bir ilk yarı geçirdi, ancak ikinci yarıda kilidi açtıktan sonra oyuna hâkim oldu ve Galler karşısında eleme umutlarını da yeniden canlandıran 3-1’lik galibiyete ulaştı.

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Norveç-Galler maçı, 2026/2027 Nations League finallerine katılma yarışında tamam mı devam mı mücadelesi olacaktı. Oslo'daki Ullevaal Stadion'da oynanan karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan taraf Norveç oldu. Norveç'i bu kez Erling Haaland'dan çok, oldukça etkili bir performans sergileyen Antonio Nusa sürükledi.



Karşılaşma aslında oldukça düşük tempoda başladı. İlk 45 dakikada topa daha çok Norveç sahip olsa da gerçek gol fırsatları yalnızca James'in sağ ayağından geldi. James önce aşırtma bir vuruş denedi, ardından ceza sahası çizgisinden sert bir şut çekti. İkinci yarıda temposunu artırmaya çalışan Norveç, Nusa ile kilidi açtı. Önce bir korner kazandıran Nusa, ardından bu kornerin devamında topu kontrol edip yerden vurdu ve Darlow'u mağlup etti. Teknik direktör Solbakken'in ikinci belirleyici hamlesi Schjelderup'u oyuna almak oldu. İki dakika sonra skor 2-0'a geldi: Nusa topu Haaland'a aktardı, Haaland yeni oyuna giren Schjelderup'a asist yaptı, Schjelderup da ayağının içiyle yerden vurdu.



Galler, Brooks'un savunmayı delerek ilerlediği güzel bir atakla farkı 2-1'e indirdi ve maçı yeniden açmış gibi göründü. Ancak Haaland'ın bir başka pasıyla ceza sahasına giren Schjelderup'u Roberts düşürdü. Kazanılan penaltıyı Manchester City'nin yıldızı gole çevirerek skoru 3-1'e taşıdı ve galibiyeti getirdi.



Bu, Norveç'in bu sezonki Nations League'de üst üste üç yenilginin ardından aldığı yalnızca ikinci galibiyet. Yine de sonuç, Norveç'in eleme umutlarını canlı tutmaya yetti. Gruba katılmayı garantileyen Portekiz ise Cristiano Ronaldo'ya veda niteliği taşıyan maçta Danimarka'yı ağırlıyor. Norveç, A Ligi 4. Grup'taki son maçında üç gün sonra Danimarka'ya karşı gruptan çıkmak için mücadele edecek.



NORVEÇ-GALLER: İLK 11'LER VE MAÇ KÜNYESİ



Norveç-Galler 3-1



Goller: 59' Nusa (N), 68' Schjelderup (N), 79' Brooks (G), 87' Haaland (pen.)(N)



NORVEÇ (4-4-1-1): Selvik; Ryerson (85' Pedersen), Ajer, Heggem, Moller Wolfe (92' Ostigard); Bobb (66' Schjelderup), Berge, Aasgaard (66' Berg), Nusa; Odegaard (92' Myhre); Haaland. Teknik direktör: Stale Solbakken.



GALLER (4-4-2): Darlow; Williams (72' Roberts), Rodon, Davies, DaSilva; James (72' Brooks), Ampadu, Cullen (72' Colwill), Wilson; Johnson, Koumas (64' Harris). Teknik direktör: Craig Bellamy.



Hakem: Derevinskyi (UKR)

Sarı kartlar: Ampadu (G), Roberts (G), Wilson (G)

Kırmızı kartlar: -

NORVEÇ-GALLER: GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR



87' GOL: Penaltı noktasına geçen Haaland, sol ayağıyla çaprazdan alt köşeye sert vurup Darlow'u ters köşeye yatırarak skoru belirledi.



86' PENALTI: Haaland yine asist yapan oyuncu rolünde. Bu kez Schjelderup'u savunma arkasına gönderdi. Ceza sahasına giren Schjelderup'a Roberts çelme taktı. Hakem tereddüt etmeden penaltı kararı verdi.



79' GOL: Brooks, dar alandaki harika verkaçın ardından topu kontrol ederek Ajer'i geçti. Selvik ile karşı karşıya kaldığında yaptığı aşırtma vuruş, kalecinin çaresiz çıkışını aştı.



68' GOL: Norveç, Galler'in öne çıkma çabasını etkili bir verkaçla hemen cezalandırdı. Wolfe topu kazanıp vakit kaybetmeden Nusa'yı savunma arkasına kaçırdı. Ofsayt çizgisinde hareketlenen Leipzigli kanat oyuncusu, topun sekmesini bekledikten sonra ayağının dışıyla ceza sahasında kaleye çok yakın konumdaki Haaland'ı buldu. City'nin forveti şut çekmek yerine, ikinci direkteki yeni oyuna giren Schjelderup'a bakmadan pas verdi. Schjelderup, iki adım mesafeden Darlow'u mağlup etti.



59' GOL: Galler savunmasının korner sonrasında kısa düşen uzaklaştırma vuruşunu Nusa, ceza sahası çizgisinde göğsüyle kontrol etti. Ceza sahası yayının içinden sağ ayağıyla yerden çektiği şut, Darlow'un sağındaki alt köşeye girdi.



55' POZİSYON: Norveç'in ilk gerçek fırsatında Nusa sonunda rakibini geçip Berge'ye ceza sahası içine ara pası verdi. Berge, altıpas çizgisinden sağ ayağıyla plase vuruş yapmayı denedi ancak Cullen son anda araya girerek şutu engelledi.



43' POZİSYON: Maçın bir başka fırsatı yine James'in ayağından geldi. James, ceza sahasının sağından biraz daha dışarıdan çektiği sert şutla karşılaşmanın ilk isabetli vuruşunu yaptı ve Selvik'i yumruklarıyla müdahaleye zorladı.

18' POZİSYON: Maçın ilk gerçek gol fırsatında James kontra atağa çıktı. Norveç savunmasını şaşırtmak için iki kez yön değiştirip ceza sahası çizgisinden aşırttı. Top Selvik'i geçti ancak uzak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

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0' Oslo'daki Ullevaal Stadion'da başlama vuruşu saat 18.00'de



TÜM BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA



A LİGİ 4. GRUP: MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU

Portekiz 12

Danimarka 6

Galler 3

Norveç 3