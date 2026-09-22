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Norveç - Galler biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Norveç
Galler

Norveç, UEFA Uluslar Ligi A'da Galler ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

UEFA Uluslar Ligi devam ederken Norveç, Oslo'daki Ullevaal Stadion'da Galler'i ağırlıyor. Her iki Avrupa ülkesi de grup sıralamasını güçlendirecek kritik puanları almakta kararlı şekilde bu maça çıkıyor.

GOAL, tüm resmi maç bilgilerini, bilet fiyatı detaylarını ve koltuklarınızı nasıl rezerve edeceğinize dair doğrudan adımları sunuyor.

Norveç - Galler UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Norveç - Galler maçı Oslo'daki Ullevaal Stadion'da oynanacak, kesin başlama saati ise bölgesel yayıncınız aracılığıyla teyit edilecek.

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UEFA Nations League A - Hafta 5
Ullevaal

Norveç - Galler biletleri nereden alınır?

Resmi tek maç biletleri öncelikli olarak Norveç Futbol Federasyonu'nun resmi biletleme ortağı Ticketmaster Norway üzerinden dağıtılıyor; bu platform, Oslo'daki iç saha maçları için genel satışların ana kanalını yönetiyor. Taraftarların portalda kayıt oluşturması ve genel kontenjanlar açıldığında erkenden satın alma yapması gerekiyor.

Eğer birincil satışlar tükenirse veya resmi platformda standart koltuklar artık mevcut değilse, StubHub gibi ikincil piyasa platformları, resmi sitedeki ilanlar tükendiğinde başvurmanız gereken seçenek oluyor.

Norveç - Galler biletleri ne kadar?

Resmi bilet portalındaki standart tek maç biletleri, Ullevaal Stadion'da kalelerin arkasındaki genel giriş tribünleri için yaklaşık 40 € ila 50 €'dan başlıyor.

StubHub gibi ikincil piyasalarda giriş fiyatları, standart birincil kontenjanlar tükendiğinde yaklaşık 161 €'dan başlıyor.

Norveç - Galler UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Norveç - Galler form durumu

Norveç bu maça son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet ve iki yenilgiyle geliyor; bu süreçte sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Takımın son sonucu, Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı çeyrek finalde aldığı 2-1'lik yenilgiydi. Bunun öncesinde üst üste eleme turu maçlarını kazanmış, Brezilya'yı 2-1 ve Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etmişti; bu sonuçlar Fransa'ya grup aşamasında 4-1 kaybedilen ağır yenilginin ardından gelmişti. Norveç, söz konusu beş maçlık seriye Senegal karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başlamıştı.

Galler son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı; 11 gol atarken sekiz gol yedi. Takımın en son maçı, haziran ayında Romanya'ya karşı hazırlık karşılaşmasında alınan 2-1'lik yenilgiydi. Bundan önce Gana ve Kuzey İrlanda ile 1-1 berabere kalmış, Dünya Kupası elemelerinde ise Bosna-Hersek'e toplam skorda elenmişti. Bu serideki tek galibiyetini Kuzey Makedonya'ya karşı aldı; Kasım 2025'te 7-1 kazanmıştı.

NOR

NOR - Form

SEN
K3-2
FRA
K1-4
CIV
K1-2
BRA
K1-2
ENG
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
WAL

WAL - Form

MKD
K7-1
BIH
K1-1
NIR
B1-1
GHA
B1-1
ROU
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Norveç - Galler: Son kafa kafaya maçların karnesi

Bu ekipler arasındaki en son karşılaşma Kasım 2011'de oynandı ve Galler, Cardiff City Stadium'daki hazırlık maçını 4-1 kazandı. Son kayda geçen beş karşılaşmaya bakıldığında Galler iki, Norveç bir galibiyet aldı, iki maç ise berabere bitti. İkili rekabette denge dikkat çekiyor ve Norveç, son dört buluşmanın hiçbirinde Galler'i yenemedi.

Kafa Kafaya

NorveçÇizimGaller
1
2
2
Hazırlık Maçları
Galler badge
Galler
WAL
4
Norveç badge
Norveç
NOR
1
MS
Hazırlık Maçları
Galler badge
Galler
WAL
3
Norveç badge
Norveç
NOR
0
MS
Hazırlık Maçları
Norveç badge
Norveç
NOR
0
Galler badge
Galler
WAL
0
MS
World Cup Qualification UEFA
Norveç badge
Norveç
NOR
3
Galler badge
Galler
WAL
2
MS
World Cup Qualification UEFA
Galler badge
Galler
WAL
1
Norveç badge
Norveç
NOR
1
MS
5Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5


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