Norveç-Galler 0-0 CANLI: James jeneriklik bir gole çok yaklaştı, Norveç 45 dakikada 0 isabetli şut çekti

Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta iki takımın da sondan bir önceki maçı olan Norveç-Galler karşılaşmasını canlı takip edin.

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Norveç-Galler maçı, 2026/2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta 5. haftanın açılışını yapıyor. Oslo'daki Ullevaal Stadion'da oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Hem Haaland ve arkadaşları hem de Craig Bellamy'nin öğrencileri için bu maç, ikinci sıradaki Danimarka'yı yakalama umudunu sürdürmek ve gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz'in ardından en iyi ikinci olarak turnuvanın final aşamasına yükselme ihtimalini korumak adına tamam ya da devam niteliğinde.

NORVEÇ-GALLER: İLK 11'LER VE MAÇ BİLGİLERİ



Norveç-Galler 0-0



Goller: -



NORVEÇ (4-4-1-1): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa; Odegaard; Haaland. Teknik direktör: Stale Solbakken.



GALLER (4-4-2): Darlow; Williams, Rodon, Davies, DaSilva; James, Ampadu, Cullen, Wilson; Johnson, Koumas. Teknik direktör: Craig Bellamy.



Hakem: Derevinskyi (UKR)

Sarı kartlar: Ampadu (G)

Kırmızı kartlar: -

NORVEÇ-GALLER: GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR



43' POZİSYON - James bir kez daha fırsat buldu. Ceza sahasının sağ kenarının hemen dışından çektiği sert şutla maçın ilk isabetli vuruşunu yaptı ve Selvik'i yumruklarıyla müdahaleye zorladı.

18' POZİSYON - Maçın ilk net gol fırsatını James yakaladı. Kontra atakta hızla ilerleyen James, iki kez yön değiştirerek Norveç savunmasını şaşırttı. Ceza sahası çizgisinden yaptığı aşırtma vuruş Selvik'i geçti ancak uzak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

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0' Oslo'daki Ullevaal Stadion'da başlama vuruşu saat 18.00'de yapıldı



TÜM BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA



A LİGİ 4. GRUP: MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU

Portekiz 12

Danimarka 6

Galler 3

Norveç 3