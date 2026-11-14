24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Reklam

We may earn a commission on purchases via affiliate links.

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Norveç-Galler 0-0 CANLI: James jeneriklik bir gole çok yaklaştı, Norveç 45 dakikada 0 isabetli şut çekti

GOAL'ı Google'da takip edin

Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta iki takımın da sondan bir önceki maçı olan Norveç-Galler karşılaşmasını canlı takip edin.

Reklam

Norveç-Galler maçı, 2026/2027 UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta 5. haftanın açılışını yapıyor. Oslo'daki Ullevaal Stadion'da oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Hem Haaland ve arkadaşları hem de Craig Bellamy'nin öğrencileri için bu maç, ikinci sıradaki Danimarka'yı yakalama umudunu sürdürmek ve gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz'in ardından en iyi ikinci olarak turnuvanın final aşamasına yükselme ihtimalini korumak adına tamam ya da devam niteliğinde.

NORVEÇ-GALLER: İLK 11'LER VE MAÇ BİLGİLERİ

Norveç-Galler 0-0

Goller: -

NORVEÇ (4-4-1-1): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa; Odegaard; Haaland. Teknik direktör: Stale Solbakken.

GALLER (4-4-2): Darlow; Williams, Rodon, Davies, DaSilva; James, Ampadu, Cullen, Wilson; Johnson, Koumas. Teknik direktör: Craig Bellamy.

Hakem: Derevinskyi (UKR)
Sarı kartlar: Ampadu (G)
Kırmızı kartlar: -

NORVEÇ-GALLER: GOLLER VE ÖNEMLİ ANLAR

43' POZİSYON - James bir kez daha fırsat buldu. Ceza sahasının sağ kenarının hemen dışından çektiği sert şutla maçın ilk isabetli vuruşunu yaptı ve Selvik'i yumruklarıyla müdahaleye zorladı.

18' POZİSYON - Maçın ilk net gol fırsatını James yakaladı. Kontra atakta hızla ilerleyen James, iki kez yön değiştirerek Norveç savunmasını şaşırttı. Ceza sahası çizgisinden yaptığı aşırtma vuruş Selvik'i geçti ancak uzak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

Reklam
Reklam


0' Oslo'daki Ullevaal Stadion'da başlama vuruşu saat 18.00'de yapıldı

TÜM BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

Gelecek maçlar
DEN

DEN

UEFA Nations League A

17 Kas 2026

NOR

NOR

WAL

WAL

UEFA Nations League A

17 Kas 2026

POR

POR


A LİGİ 4. GRUP: MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU
Portekiz 12
Danimarka 6
Galler 3
Norveç 3

Yazan:Emanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
Yazar Profilini Görüntüle