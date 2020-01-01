Norveç Futbol Federasyonu'ndan iddia: EURO 2020 ertelendi

UEFA'dan henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Norveç Futbol Federasyonu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021 yılında oynanacağını duyurdu

Norveç Futbol Federasyonu'nun iddiasına göre EURO 2020, 11 Haziran ve 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

UEFA'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Kurum bugün 55 üye federasyonun temsilcileriyle bir telekonferans gerçekleştirerek EURO 2020 başta olmak üzere diğer UEFA turnuvalarının bu sezonki geleceğiyle ilgili kararlar alıyor.

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Dünya çapında etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da birçok spor organizasyonu tehir edildi.

UEFA'nın Avrupa Şampiyonası'nı bir yıl erteleme kararında kıtadaki liglere yaz aylarında tamamlanma imkanı tanınması gerekçesinin yattığı iddia ediliyor.