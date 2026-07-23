



Norveç Futbol Federasyonu, Amerika oyuncusu Folarin Balogun'un 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Bosna-Hersek karşısında kırmızı kart görmesinin ardından cezasının askıya alınması meselesinde bir tırmandırma adımı atmaya karar verdi.

Amerika Devlet Başkanı Donald Trump, oyuncunun cezasını kaldırmak ve son 16 turunda Belçika karşısında oynama fırsatı vermek için araya girmiş, bu durum FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı büyük bir öfke patlamasına yol açmıştı.

"The Times" gazetesine verdiği röportajda Norveç Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, federasyonun konuyu FIFA Etik Komitesi'ne taşıyacağını ve Amerika Devlet Başkanı Donald Trump'ın müdahalesine dikkat çekeceğini açıkladı. Trump, Amerikalı forvetin Dünya Kupası sırasındaki cezasının kaldırılması kararını almak için Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino ile bizzat iletişime geçmişti.

Lise Klaveness, bu kararın tehlikeli bir emsal oluşturduğu görüşünde ve şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir kural manipüle edildiğinde, tüm oyunu tehdit eden kaygan bir zemine kaymış olursunuz."

Ayrıca Gianni Infantino'yu "bunun bir hata olduğunu" kabul etmeye çağırdı.

Son gelişmelere göre, FIFA Disiplin Komitesi Başkanı Muhammed el-Kemali, Balogun'un cezasını kaldırdı. Norveç Futbol Federasyonu'nun şikâyetinin, daha önce FIFA'ya karşı açılan bir davaya eklenmesi bekleniyor.