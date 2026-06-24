Dünya Kupası I. Grubu, bu Cuma (26 Haziran) Foxborough’daki Gillette Stadyumu’nda heyecan dolu bir final maçıyla sona erecek. Hem Norveç hem de Fransa’nın eleme turlarına yükselmesi kesinleşmiş olsa da, maçın sonucu grubu kimin lider tamamlayacağını belirleyecek. Kaçırılmaması gereken bir maç ve hâlâ bilet alabilirsiniz.

Bu maç, grup sıralaması açısından hayati önem taşımasının yanı sıra, Norveç’ten Erling Haaland ile Fransa’dan Kylian Mbappé gibi dünyanın en tehlikeli forvetlerinden ikisini karşı karşıya getirecek.

Her iki yıldız oyuncu da 2026 FIFA Dünya Kupası’na hızlı bir başlangıç yaptı ve Senegal ile Irak’a karşı oynadıkları ilk iki grup maçında ikisi de dörder gol attı. Mbappé, Olivier Giroud’un rekorunu geçerek Fransa’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu; Haaland ise sadece 52 maçta gol sayısını 59’a çıkardı.

Norveç - Fransa maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Biletler 26 Haziran Cuma Norveç - Fransa (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet

Norveç'in 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 16 Haziran Salı Norveç - Irak (18:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Norveç 4-1 kazandı 22 Haziran Pazartesi Norveç - Senegal (20:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Norveç 3-2 kazandı 26 Haziran Cuma Norveç - Fransa (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Biletler 30 Haziran Salı Norveç - TBC - Son 32 Turu (TBC) Belirlenecek Bilet

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Biletler 16 Haziran Salı Fransa - Senegal (15:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Fransa 3-1 kazandı 22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Fransa 3-0 kazandı 26 Haziran Cuma Fransa - Norveç (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Biletler 30 Haziran Salı Fransa - TBC - Son 32 Turu (TBC) Belirlenecek Bilet

Norveç - Fransa Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır. İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Norveç - Fransa Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $

Norveç - Fransa kafa kafaya rekoru

Tarih Maç Skor Mekan Mayıs 2014 Hazırlık Maçı: Fransa - Norveç 4-0 Paris (Fransa) Ağustos 2010 Hazırlık maçı: Norveç - Fransa 2-1 Oslo (Norveç) Şubat 1998 Hazırlık maçı: Fransa - Norveç 3-3 Marsilya (Fransa) Temmuz 1995 Hazırlık maçı: Norveç - Fransa 0-0 Oslo (Norveç) Eylül 1989 Dünya Kupası Elemeleri: Norveç - Fransa 1-1 Oslo (Norveç) Eylül 1988 Dünya Kupası Elemeleri: Fransa - Norveç 1-0 Paris (Fransa) Ekim 1987 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Fransa - Norveç 1-1 Paris (Fransa) Haziran 1987 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Norveç - Fransa 2-0 Oslo (Norveç) Eylül 1971 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Norveç - Fransa 1-3 Oslo (Norveç) Kasım 1970 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Fransa - Norveç 3-1 Lyon (Fransa) Eylül 1969 Dünya Kupası Elemeleri: Norveç - Fransa 1-3 Oslo (Norveç) Kasım 1968 Dünya Kupası Elemeleri: Fransa - Norveç 0-1 Strasbourg (Fransa) Eylül 1965 Dünya Kupası Elemeleri: Norveç - Fransa 0-1 Oslo (Norveç) Kasım 1964 Dünya Kupası Elemeleri: Fransa - Norveç 1-0 Paris (Fransa) Ekim 1923 Hazırlık Maçı: Fransa - Norveç 0-2 Paris (Fransa) Haziran 1922 Hazırlık maçı: Norveç - Fransa 7-0 Oslo (Norveç)

Norveç - Fransa Dünya Kupası tahmini

Erling Haaland hayranları, bu yaz Dünya Kupası'nda İskandinav golcü yıldızını izleme fırsatı yakaladıkları için adeta coşku içinde.

Norveç, 25 yılı aşkın bir süredir büyük turnuvalara katılamadığı için pek çok kişi, Haaland ve takım arkadaşlarını dünyanın en büyük spor şöleninde izleme şansını asla yakalayamayacağını düşünüyordu. Ancak, muhteşem bir eleme kampanyasının ardından çok sayıda Norveçli taraftar Kuzey Amerika'ya akın etti.

2018’de şampiyon olan ve 2022’de ikincilik elde eden Fransa, Almanya ve Brezilya’dan sonra üst üste üç Dünya Kupası Finali’nde yer alan üçüncü takım olmayı hedefliyor.

Elbette Fransa, yıllar boyunca muhteşem bir yetenek kadrosuna sahip olma şansına sahipti. 1998 ve 2018'deki önceki iki başarılı Dünya Kupası kampanyası sırasında Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N'Golo Kante ve Antoine Griezmann gibi isimler, takımın iplerini elinde tutarak onları zafere taşıdı. Şimdi ise Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olise gibi modern efsanelerden, dünya sahnesinde başarılar kazanmalarını bekliyorlar.

Yıllar boyunca Norveç ve Fransa arasındaki maçlar oldukça dengeli geçse de, iki takımın en son 2014 yılında Stade de France’da oynadıkları hazırlık maçında Les Bleus, Paul Pogba, Olivier Giroud (iki gol) ve Loic Remy’nin golleriyle 4-0’lık bir galibiyet elde etmişti.

Gillette Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Gillette Stadyumu, Massachusetts eyaletinin Foxborough kentinde bulunan çok amaçlı bir stadyumdur. Stadyum, Boston şehir merkezinin yaklaşık 20 mil güneybatısında yer almaktadır. 2002'deki açılışından bu yana hem NFL'den New England Patriots hem de MLS'den New England Revolution takımlarının ana sahası olarak hizmet vermektedir.

Futbol dışında, dünyanın en büyük müzik yıldızlarından pek çoğu Foxborough'daki bu mekanda sahne almıştır. 2025 yılı boyunca AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd ve Coldplay, burada konser veren sanatçılardan sadece birkaçıydı. Bu yılın ilerleyen aylarında Usher, Bruno Mars ve Ed Sheeran gibi pek çok sanatçı da Gillette Stadyumu'nda sahne alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası için Gillette Stadyumu’nun seyirci kapasitesi 65.000 olup, bu sayıya 5.876 kulüp koltuğu ve 82 lüks loca dahildir. Norveç-Fransa maçı da dahil olmak üzere, stadyum toplamda yedi adet 2026 Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak: beş grup maçı ve iki eleme turu maçı.