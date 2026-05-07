Norveç - Fransa maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Gillette Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Dünya Kupası I. Grubu, 26 Haziran'da Massachusetts'in Foxborough kentinde heyecan dolu bir finalle sona erecek; Norveç ile Fransa arasındaki maçın sonucu, grubu birinci olarak tamamlayıp eleme turlarına kimin yükseleceğini belirleyecek gibi görünüyor.

Grup I'deki bu kritik karşılaşmanın yanı sıra, bu heyecan verici maçta dünyanın en tehlikeli iki forveti, Norveçli Erling Haaland ve Fransız Kylian Mbappe, rakip takımlarda sahaya çıkacak.

Norveç - Fransa Dünya Kupası maçı ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Bilet 26 Haziran Cuma Grup I: Norveç - Fransa (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet

Norveç'in 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 16 Haziran Salı Norveç - Irak (18:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet 22 Haziran Pazartesi Norveç - Senegal (20:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Biletler 26 Haziran Cuma Norveç - Fransa (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet

Fransa'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 16 Haziran Salı Fransa - Senegal (15:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet 22 Haziran Pazartesi Fransa - Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Biletler 26 Haziran Cuma Fransa - Norveç (15:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet

Norveç - Fransa Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Taraftarlar, Eylül 2025'ten bu yana FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabilmektedir.

Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başladı ve turnuva sonuna kadar devam edecek.

İlk aşamalarda bilet alamadınız mı? Aşağıda tüm yeniden satış seçeneklerini bulabilirsiniz:

Resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Takas Pazarı'dır. İlk olarak Ekim 2025'te faaliyete geçen platform, 2 Nisan'da yeniden açılmış olup, her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacaktır.

Bu platform Kanada, ABD ve diğer ülkelerde ikamet edenler tarafından kullanılabilirken, FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika'da ikamet edenlere yöneliktir.

StubHub gibi üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletlerini satışa sunacaktır.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

Norveç - Fransa Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı; alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışında üst katta yer alır.

Resmi fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. Ev sahibi ülkeler hariç grup maçları için ilk tahminler 60 - 620 dolar arasındaydı.

Ek bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi üçüncü taraf satış sitelerini takip edin.

Norveç - Fransa karşılaştırmalı maç sonuçları

Tarih Maç Skor Mekan Mayıs 2014 Hazırlık Maçı: Fransa - Norveç 4-0 Paris (Fransa) Ağustos 2010 Hazırlık maçı: Norveç - Fransa 2-1 Oslo (Norveç) Şubat 1998 Hazırlık maçı: Fransa - Norveç 3-3 Marsilya (Fransa) Temmuz 1995 Hazırlık maçı: Norveç - Fransa 0-0 Oslo (Norveç) Eylül 1989 Dünya Kupası Elemeleri: Norveç - Fransa 1-1 Oslo (Norveç) Eylül 1988 Dünya Kupası Elemeleri: Fransa - Norveç 1-0 Paris (Fransa) Ekim 1987 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Fransa - Norveç 1-1 Paris (Fransa) Haziran 1987 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Norveç - Fransa 2-0 Oslo (Norveç) Eylül 1971 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Norveç - Fransa 1-3 Oslo (Norveç) Kasım 1970 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Fransa - Norveç 3-1 Lyon (Fransa) Eylül 1969 Dünya Kupası Elemeleri: Norveç - Fransa 1-3 Oslo (Norveç) Kasım 1968 Dünya Kupası Elemeleri: Fransa - Norveç 0-1 Strasbourg (Fransa) Eylül 1965 Dünya Kupası Elemeleri: Norveç - Fransa 0-1 Oslo (Norveç) Kasım 1964 Dünya Kupası Elemeleri: Fransa - Norveç 1-0 Paris (Fransa) Ekim 1923 Hazırlık Maçı: Fransa - Norveç 0-2 Paris (Fransa) Haziran 1922 Hazırlık maçı: Norveç - Fransa 7-0 Oslo (Norveç)

Norveç - Fransa Dünya Kupası tahmini

Erling Haaland hayranları, bu yaz Dünya Kupası'nda İskandinav forvet yıldızını izleme şansı yakalayacakları için büyük bir coşku yaşıyor.

Norveç, 25 yılı aşkın bir süredir büyük turnuvalara katılamadığı için, birçok kişi Haaland ve takım arkadaşlarını dünyanın en büyük spor şöleninde izleme şansını asla yakalayamayacağını düşünüyordu. Ancak, muhteşem bir eleme kampanyasının ardından, çok sayıda Norveçli taraftar şimdi Kuzey Amerika'ya yaz seyahatleri için hazırlık yapıyor.

28 yıl önce Dünya Kupası'na son kez katıldıklarında, Norveç için son derece unutulmaz bir grup aşaması olmuştu. Fransa 98'de Fas ve İskoçya ile berabere kaldıkları açılış maçlarının ardından, Brezilya'ya karşı 2-1'lik muhteşem bir geri dönüş galibiyeti kaydederek eleme turlarına yükseldiler.

Norveçliler bu sefer işi son ana bırakmak istemeyecek ve Foxborough'da Fransa ile karşılaşmadan önce bol bol puan toplamayı umacaklar. 2018'de şampiyon olan ve 2022'de ikinci olan Fransa, Almanya ve Brezilya'dan sonra üst üste üç Dünya Kupası Finali'nde yer alan üçüncü takım olmayı hedefliyor.

Elbette Fransa, yıllar boyunca muhteşem bir yetenek kadrosuna sahip olma şansına sahipti. 1998 ve 2018'deki önceki iki başarılı Dünya Kupası kampanyalarında Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N'Golo Kante ve Antoine Griezmann gibi isimler takımı yönlendirerek başarıya ulaştırdı. Şimdi ise Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Michael Olise gibi modern efsanelerden, dünya sahnesinde başarılar elde etmelerini bekliyorlar.

Yıllar boyunca Norveç ve Fransa arasında başarılar oldukça dengeli olsa da, iki takımın 2014 yılında Stade de France'da oynadıkları son dostluk maçında Les Bleus, Paul Pogba, Olivier Giroud (iki gol) ve Loic Remy'nin golleriyle 4-0'lık bir galibiyet elde etmişti.

Norveç - Fransa maçı nerede oynanacak?

Gillette Stadyumu, Massachusetts eyaletinin Foxborough kasabasında bulunan çok amaçlı bir stadyumdur. Stadyum, Boston şehir merkezinin yaklaşık 20 mil güneybatısında yer almaktadır. 2002’deki açılışından bu yana hem NFL’deki New England Patriots hem de MLS’deki New England Revolution takımlarının ana sahası olarak hizmet vermektedir.

Futbol dışında, dünyanın en büyük müzik yıldızlarının birçoğu Foxborough'daki bu mekanda sahne almıştır. 2025 yılı boyunca AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd ve Coldplay, burada konser veren sanatçılardan sadece birkaçıdır. Bu yılın ilerleyen aylarında Usher, Bruno Mars ve Ed Sheeran gibi birçok sanatçı da Gillette Stadyumu'nda sahne alacaktır.

2026 FIFA Dünya Kupası için Gillette Stadyumu'nun seyirci kapasitesi 65.000'dir ve bu sayıya 5.876 kulüp koltuğu ile 82 lüks loca dahildir. Norveç - Fransa maçı da dahil olmak üzere, stadyum 2026 Dünya Kupası'nda beş grup maçı ve iki eleme turu maçı olmak üzere toplam yedi maça ev sahipliği yapacak.