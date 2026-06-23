Norveç - Fransa 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Norveç - Fransa maçı 26 Haziran 2026 tarihinde saat 15:00 EST ve 19:00 GMT'de başlayacak.

Maç hakkında

Grup I'de zirve yarışı devam ederken, etkileyici bir performans sergileyen Norveç, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline çıkmayı hedefleyen Fransa ile karşı karşıya gelecek. Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland, turnuvada Norveç'in Irak'ı 4-1 yendiği ve Senegal'i 3-2 mağlup ettiği iki maçta şimdiden dört gol attı. Fransa da aynı derecede akıcı bir oyun sergiledi; Kylian Mbappé, Irak karşısında attığı iki golle Fransa milli takımındaki 100. maçına damgasını vurdu. Real Madrid'in yıldızı da turnuvada şu ana kadar dört gol attı. Bu maç, izleyenler için heyecan verici bir gösteri olacak.

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Norveç'in kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Erling Haaland, bu heyecan verici Norveç takımının odak noktası; Atlético Madrid'den Alexander Sørloth ise fiziksel gücü yüksek ve yüksek pres uygulayan forvet hattında onunla ikili oluşturuyor. Hemen arkalarında ise Arsenal'den Martin Ødegaard oyunun iplerini elinde tutuyor. Orta sahada Sander Berge yorulmak bilmeyen bir savunma kalkanı oluştururken, Torbjorn Heggem ve Kristoffer Ajer'den oluşan kararlı stoper ikilisi, tecrübeli kaleci Ørjan Nyland'ı korumak için savunma hattını koordine ediyor. Teknik direktör Ståle Solbakken, rakibin oyun kurmasını engellemek ve fiziksel ve teknik üstünlükle maçları kontrol altına almak için tasarlanmış, agresif ve yüksek pres uygulayan bir 4-3-3 dizilişi kullanıyor. Borussia Dortmund'un sağ bek oyuncusu Julian Ryerson, Senegal'i yendikleri maçta sakatlık nedeniyle erken oyundan çıktı; bu nedenle Torino'dan Marcus Pedersen onun yerini alacaktır.

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Fransa’nın kilit oyuncuları ve teknik direktörü

Hepimizin bildiği gibi, durdurulamaz Mbappé, 2022 finalinde Arjantin karşısında hat-trick yapmıştı. PSG'den Ousmane Dembélé, Irak karşısında nihayet ilk Dünya Kupası golünü attı; eski Barça oyuncusu, Les Bleus formasıyla şimdiye kadar üç büyük turnuvada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın ve sezon boyunca 35 gol atmanın coşkusuyla Dembélé'ye, kulüp arkadaşları Désiré Doué ve Bradley Barcola, Bayern'den Michael Olise ve Man City'den Rayan Cherki eşlik ederek korkutucu bir hücum hattı oluşturacak. Olise, Irak'ı yendikleri maçta iki asist yaptı ve Mbappé ile kurduğu uyum, bu Fransız takımını zirveye taşıyabilir. Arsenal'den William Saliba ise yetenekli dörtlü savunmayı yönetiyor. Didier Deschamps'ın kadrosundaki oyuncu derinliği o kadar inanılmaz ki, Real Madrid'in oyun kurucusu Eduardo Camavinga kadroda yer bulamadı.

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Muhtemel Norveç ilk 11'i

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Muhtemel Fransa ilk 11'i

Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.

Norveç'in 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defans oyuncuları: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Orta saha oyuncuları: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Forvetler: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Fransa'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defans oyuncuları: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih).

Orta saha oyuncuları: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Forvetler: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doue (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Münih), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Takım haberleri ve kadrolar

Norveç'in teknik direktörü Staale Solbakken'dir. Ev sahibi takım için şu anda muhtemel kadro, sakatlık veya cezalı oyuncu bilgisi mevcut değildir. Maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler eklenecektir.

Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps'tır. Deplasman takımı için şu anda muhtemel kadro, sakatlık veya cezalı oyuncu bilgisi bulunmamaktadır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça güncellemeler eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form durumu

Norveç, son beş maçında üç galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet kaydetti. Takımın en son maçı, 16 Haziran’da Dünya Kupası grup aşamasının açılış maçında Irak’ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaydı. Ayrıca Haziran ayında oynanan bir hazırlık maçında İsveç’i 3-1 yendiler ve turnuva öncesi hazırlık maçında Fas ile 1-1 berabere kaldılar. İsviçre ile golsüz berabere kaldıkları maç ve Hollanda’ya 2-1 yenildikleri maç, bu beş maçlık seriyi tamamlıyor. Norveç, bu maçlarda toplamda dokuz gol atıp dört gol yedi ve istikrarlı bir hücum performansı sergiledi.

Fransa ise son beş maçının dördünü kazandı. En son 16 Haziran'da Dünya Kupası açılış maçında Senegal'i 3-1 mağlup etti. Ayrıca bu yılın başlarında oynadığı hazırlık maçlarında Kuzey İrlanda'yı 3-1 yendi ve Kolombiya'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fas ile 1-1 berabere kalması ve Fildişi Sahili'ne 2-1 yenilmesi, bu serideki tek lekelerdi. Fransa, bu beş maçta 10 gol attı ve 5 gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

NOR Son 2 maçları FRA 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Fransa 4 - 0 Norveç

Norveç 2 - 1 Fransa 2 Gol sayısı 5 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Mevcut kayıtlara göre iki takım iki kez karşı karşıya geldi. En son karşılaşma 27 Mayıs 2014'te gerçekleşti ve Fransa, dostluk maçında Norveç'i 4-0 mağlup etti. Bundan önce ise 11 Ağustos 2010'da Norveç, evinde oynadığı dostluk maçında 2-1 galip gelmişti. Bu iki karşılaşmada Fransa bir galibiyet, Norveç ise bir galibiyetle başa baş rekabette önde yer alıyor; Fransa toplamda beş gol atarken, Norveç üç gol attı.

Puan Durumu

I Grubu'nda Norveç şu anda lider konumda yer alırken, Fransa bu maç öncesinde ikinci sırada bulunuyor.