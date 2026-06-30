Norveç, Fildişi Sahili karşısında tam kadroyla sahaya çıkacak... Haaland ve Odegaard ilk 11'de

Norveç milli takım teknik direktörü Ståle Solbakken, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turu kapsamında bu akşam Salı günü Dallas Stadyumu'nda Fildişi Sahili ile oynayacakları maça hazırlanan takımının kadrosunu açıkladı.

Norveç, Irak'ı 4-1, Senegal'i 3-2 yenip Fransa'ya 4-1 yenilerek 9. grupta 6 puanla ikinci sırada yer alarak bu tura yükseldi.

Fildişi Sahili ise Ekvador'u (1-0) ve Curaçao'yu (2-0) yenip Almanya'ya (2-1) yenilerek 6 puanla 5. grubu ikinci sırada tamamladı.

Bugünkü maçta Solbakken, Fransa ile oynanan son maçta forma giyemeyen ana kadroya, başta Erling Haaland ve Martin Ødegaard ikilisi olmak üzere, yeniden güvenecek.

Bugünkü karşılaşmanın galibi, dün akşam Japonya’yı zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup eden Brezilya ile 16 turunda beklenen bir karşılaşmaya çıkacak.

Norveç’in kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Orjan Neland

Defans: Kristoffer Ager, David Wolfe, Marcus Pedersen, Torbjörn Hegim

Orta saha: Patrick Berg – Sander Bergi – Martin Ødegaard

Forvet: Alexander Sorloth - Erling Haaland - Antonio Nosa

Fildişi Sahili teknik direktörü Emery Faye de takımının kadrosunu açıkladı. Kadro şu şekilde:

Kaleci: Yahya Fofana

Defans: Jéslan Konan - Odilon Kosono - Guella Doi - Emmanuel Agbado

Orta saha: Frank Kessié - İbrahim Sengari - Krist Olay

Forvet: Ange Boni - Yan Diomandi - Nicolas Pépé