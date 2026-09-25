İngiltere futbol tarihinin en büyük mali skandalının patlak vermesinin üzerinden saatler geçmemişti ki, yansımaları Norveç Milli Takımı kampını vurmaya başladı ve ilk kurbanı yıldız oyuncu Erling Haaland oldu.

Norveç Futbol Federasyonu içindeki endişenin boyutunu ortaya koyan sürpriz bir hamleyle federasyon, Haaland için yarın cumartesi günü yapılması planlanan basın toplantısını iptal etme kararı aldı. Bu, kulübü Manchester United'ın... pardon, Manchester City'nin akıbetiyle ilgili utandırıcı soru yağmurundan onu korumaya yönelik açık bir girişimdi.





"The Athletic" gazetesi cuma günü öğleden sonra bombayı patlatmış ve bağımsız bir komisyonun, 2009 ile 2018 yılları arasında mali fair play kurallarının sistematik ihlaline ilişkin 115 suçlamadan 114'ünden Manchester City'yi suçlu bulduğunu ortaya çıkarmıştı. TV2 kanalının spor yorumcusu Mina Finstad Berg bu kararı, "Bir tanesi dışında tüm suçlamalardan suçlu bulundukları doğruysa, bu bir deprem olur" sözleriyle nitelendirdi.

Saatler içinde bir mesaj ve karşı mesaj

Norveçli TV2 kanalının öğrendiğine göre, Norveç Federasyonu şimdi Haaland'ı bu çetrefilli konuya dair her türlü sorudan korumak için mümkün olan her yolu deniyor.

Cuma günü daha erken saatlerde, federasyonun medya direktörü Morten Skjönsberg, medya kuruluşlarına gönderdiği resmi bir mesajda, Erling Haaland ile milli takım teknik direktörü Ståle Solbakken'in cumartesi günü ortak bir basın toplantısı düzenleyeceğini teyit etmişti.

Ancak cuma akşamı her şey tersine döndü ve federasyondan gelen kısa bir karşı mesajda şu ifadeler yer aldı: "Yarın planlanan basın toplantısında değişiklikler yapıyoruz; zemin katta Solbakken, Örsnes ve Sörloth bulunacak."

Haaland'ın adı listeden tamamen çıkarıldı ve yerine Örsnes ile Sörloth adlı iki takım arkadaşı kondu. Bu, tablo netleşene kadar yıldız oyuncuyu medyadan uzak tutma talimatının verildiğine dair açık bir işaretti.

Bu karar, Manchester City'nin kararı temyize götüreceğini ve sürecin hâlâ devam ettiğini teyit ettiği sırada geldi. Ancak Norveç Federasyonu risk almamayı ve bir numaralı forvetini şu an için cevaplarına sahip olmadığı sorularla doğrudan karşı karşıya bırakmamayı tercih etti.











