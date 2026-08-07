Norveç Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, Uluslararası Futbol Federasyonu'na ve İsviçreli başkanı Gianni Infantino'ya sert bir saldırı başlattı.

As gazetesi, Klaveness'in bir basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Klaveness şunları söyledi: "Infantino şimdi istifa etmeli. Geriye dönüş yok. Görevinden çekilmesini talep ediyoruz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Rabat toplantısının ardından gönderilen mesaja bir önem vermiyorum ve onun, diğerleriyle birlikte, geri adım atmak ve özür dilemek için baskı altında olduğunu tamamen anlıyorum. Ancak bunun esasen bir karşı saldırı başlatmak için bir hareket noktası olduğunu düşünüyorum."

Şunları ekledi: "Kalıcı bir değişim yaratmak için olağanüstü önlemler alınmasını gerektiren bir duruma ulaştık. Daha önce böyle önlemlerimiz olmamıştı, şimdi de yok. Infantino için geriye dönüş yok."

Eski FIFA Başkanı Joseph Blatter ve onun, kendisini olası bir aday olarak öneren açıklamaları hakkında sorulduğunda da aynı derecede sertti.

Şöyle açıkladı: "X'te değilim ama söylediklerini gördüm. Ekranın bir fotoğrafını çekip ona göndereceğim. Ben oyuncuyken Blatter başkandı. Giydiğimizden daha kısa şortlarla oynamamızı istediğini hatırlıyorum, ancak bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok."