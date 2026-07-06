Norveç’e karşı elenmenin ardından Brezilya Futbol Federasyonu’ndan sürpriz açıklama

Brezilya Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda milli takımın Norveç’e yenilmesinin ardından resmi bir açıklama yayınladı.

Norveç milli takımı, Pazar akşamı MetLife Stadyumu'nda yıldızı Erling Haaland'ın attığı iki gol sayesinde Brezilya'yı 2-1'lik heyecan verici bir galibiyetle 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turundan eleyerek çeyrek finale yükseldi; burada İngiltere ile karşılaşacak.

Brezilya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'ndaki bu fiyaskonun ardından, Norveç'e karşı yaşanan şok edici elenmeyle ilgili herhangi bir mazeret sunmadan kısa bir açıklama yaparak herkesi şaşırttı.

Brezilya Futbol Federasyonu, taraftarlara umut dolu bir mesaj göndermeyi tercih etti ve gelecek turnuvalarda daha güçlü bir dönüş sözü verdi.

Federasyon şu açıklamayı yaptı: “Brezilya Milli Takımı’nın tarihi büyük başarılarla doludur, ancak aynı zamanda yolculuğumuzu pekiştiren anlarla da doludur. Bugün Dünya Kupası’na veda ediyoruz ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğimizden eminiz. Teşekkürler, Brezilyalı taraftarlar.” Bu alçakgönüllü açıklama, erken elenmenin yol açtığı muazzam hayal kırıklığıyla çarpıcı bir tezat oluşturuyor ve Brezilya halkını yatıştırmak için kesinlikle yeterli olmayacaktır.







