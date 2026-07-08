Norveç’e karşı elenmenin acısını yaşadıktan sonra… Endrik, taraftarlara yönelik duygusal bir mesajla sessizliğini bozdu

Endrik, Brezilya’nın Norveç’e 2-1 yenilerek Dünya Kupası’nda son 16 turunda elenmesinin ardından, birkaç gün sonra nihayet sessizliğini bozdu.

Genç forvet ikinci yarıda oyuna girdi, ancak maçın gidişatını değiştiremedi, hatta net bir gol fırsatını da kaçırdı.

Bu durum, son aylarda Olympique Lyon'da Carlo Ancelotti'yi Brezilya milli takım kadrosuna dahil etmesi için ikna etmek amacıyla büyük çaba sarf eden 19 yaşındaki oyuncu için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Nihai kadroya seçilmesine rağmen, Endrick turnuva boyunca Seleção'da öne çıkan bir rol oynamadı ve kamuoyuna açıklama yapmadan önce birkaç gün bekledi.

Endrick, Instagram hesabından paylaştığı bir mesajda şunları söyledi: “Herkese istediğim şekilde nasıl teselli edeceğimi hayal etmekte hâlâ zorlanıyorum, ancak onlara teşekkür etmem gereken çok şey olduğunu biliyorum… Bu fırsat için Tanrı’ya; sevgileri ve destekleri için aileme; ve teşvikleri ve desteği için tüm Brezilyalılara.”

Endrik sözlerine şöyle devam etti: “Tarihimize duyduğumuz gurur ve en büyük şampiyonluğu bir kez daha kazanma umudumuz her gün bana yol gösterecek. Her gün elimden gelenin en iyisini yapacağım ki, birleşmiş ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönelim.”







