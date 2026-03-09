Norveç Dünya Kupası 2026 biletleri nasıl satın alınır: Tarihler, maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

Erling Haaland hayranları, bu yaz Dünya Kupası'nda İskandinav golcüyü izleme fırsatı bulacakları için büyük bir coşku içindeler. Massachusetts ve New Jersey'de oynanacak Norveç maçlarının biletlerini kaçırmayın.

Norveç 25 yılı aşkın bir süredir büyük turnuvalara katılamadığı için, birçok kişi Haaland ve takım arkadaşlarını dünyanın en büyük spor etkinliğinde izleme şansını asla yakalayamayacaklarını düşünüyordu. Ancak, parlak bir eleme kampanyasının ardından, çok sayıda Norveçli taraftar şimdi yaz için Kuzey Amerika seyahatlerine hazırlanıyor.

Norveç grup aşamasını başarıyla geçecek mi? Bunu öğrenmek için orada olabilirsiniz. GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlerle paylaşıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

34 gün boyunca Kuzey Amerika'da 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Norveç'in 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saat) Mekan Bilet 16 Haziran Salı Norveç - IC Path 2 galibi (18:00) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet 22 Haziran Pazartesi Norveç - Senegal (20:00) MetLife Stadyumu (East Rutherford) Bilet 26 Haziran Cuma Norveç - Fransa (15:00) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet



28 yıl önce Dünya Kupası'na son kez katıldığında Norveç için oldukça unutulmaz bir grup mücadelesi oldu. Fransa 98'de Fas ve İskoçya ile berabere kaldıkları maçların ardından, Brezilya'ya karşı 2-1'lik muhteşem bir geri dönüşle galibiyet elde ederek eleme turlarına katılma hakkı kazandılar.

Norveç'in 2026 Dünya Kupası açılış maçı hazırlıkları, rakipleri belli olana kadar askıya alındı. Foxborough'daki Gillette Stadyumu'nda IC Path 2 galibi Bolivya, Surinam veya Irak ile karşılaşacaklar.

İskandinavlar, altı gün sonra Senegal ile karşılaşmak üzere Doğu Kıyısı'ndan East Rutherford'a gidecek. Teranga Aslanları, önceki Dünya Kupalarında Fransa, İsveç ve Polonya gibi birçok Avrupa takımı karşısında önemli galibiyetler elde etti, bu nedenle Norveç onları hafife almamalı.

Stale Solbakken ve takımı, grup maçlarının sonuncusu ve en zorlu olanı olan Fransa maçı için Foxborough'a geri dönecek. Les Bleus, daha önce iki kez şampiyonluğu kazanmanın yanı sıra, 2006 ve 2022'de de ikinci olarak dünya şampiyonluğuna çok yaklaşmıştı.

Norveç Dünya Kupası 2026 biletleri nasıl satın alınır

Taraftarlar, Haziran ayında başlayacak turnuva öncesinde FIFA web sitesi üzerinden Norveç'in oynayacağı maçların resmi biletlerini satın alabilirler.

"Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül), "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) ve "Rastgele Seçim Çekilişi" (Aralık/Ocak) gibi çeşitli satış aşamaları gerçekleştirilmiş olsa da, hala bilet seçenekleri mevcuttur.

Son Dakika Satış Aşaması

Turnuva yaklaştıkça (Nisan ayından itibaren), taraftarlar kalan biletleri ilk gelene ilk hizmet esasına göre satın alabilecekler. FIFA, kaç bilet satışa sunulacağı veya hangi maçlar için biletlerin satışa sunulacağı konusunda bir açıklama yapmadı, ancak biletlerin sınırlı sayıda olacağı ve hızlı bir şekilde tükeneceği tahmin ediliyor.

Bilet satın almak için resmi FIFA bilet satış portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.

İkincil Pazar Yerleri

İlk satışların ötesinde, FIFA kendi resmi Yeniden Satış ve Değişim Pazarı'nı da işletmektedir. Bu, satılmış biletleri yeniden satmak veya satın almak isteyen taraftarlar için FIFA tarafından onaylanan tek platformdur.

Yeniden satış platformundaki biletler, özellikle maçlar yaklaştıkça genellikle sınırlı ve düzensizdir, ancak birincil satış aşamaları dışında bilet satın almak için en güvenli seçenek olmaya devam etmektedir. Meksika'daki taraftarlar için, özel bir Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio) aynı resmi güvenlik önlemleri altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmektedir.

FIFA'nın resmi satış dönemlerini kaçıranlar veya belirli tarihler veya şehirler için biletlere ihtiyaç duyanlar için, StubHub gibi ikincil bilet satış siteleri de Dünya Kupası biletlerini listeler. Bu platformlar daha fazla esneklik sunar, ancak talep odaklı yeniden satış pazarları nedeniyle genellikle çok daha yüksek fiyatlarla.

Norveç Dünya Kupası 2026 biletleri: Fiyatları ne kadar?

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki üst ve alt katlarda yer alır.

Kategori 1 alanları dışındaki üst ve alt katlarda yer alır. Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahminler aşağıda gösterilmiştir:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 - 2.735 32 Turu 105 - 750 16 Turu 170 - 980 Çeyrek finaller 275 - 1.775 Yarı finaller 420 $ - 3.295 Final 2.030 $ - 7.875

Norveç Dünya Kupası 2026 konaklama biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Norveç maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisini yaşayabilirsiniz.

Paketler şu şekilde mevcuttur:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi ülke dışındaki herhangi bir takımın maçı (CAN, MEX, USA hariç)

32 Turu/16 Turu/Bronz Final: Herhangi bir 1 maç

Konaklama seçenekleri: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

1.400 ABD doları / kişi başı

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç dahildir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Konaklama seçenekleri: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 8.275 ABD doları'ndan başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her erken aşama maçında izleyin.

3 grup aşaması maçı ve 1 32 tur maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için geçerli değildir

Konaklama seçenekleri: FIFA Pavyonu

6.750 ABD doları / kişi başı

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

Dünya Kupası'nda Norveç'ten ne beklenebilir?

Norveç, 1994 ABD Dünya Kupası'nda başarısız olduğu için bu yaz Kuzey Amerika'da daha iyi sonuçlar almayı umuyor. 32 yıl önce Washington'da Meksika'ya karşı açılış maçını kazanmasına rağmen, East Rutherford'da (Giants Stadium) oynadığı sonraki iki maçta gol atamadı ve İtalya'ya 1-0 yenildi, İrlanda Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldı.

Norveç, 2026 Dünya Kupası grup maçlarından biri için tekrar East Rutherford'a (MetLife Stadyumu) dönüyor. Bu stadyum, 19 Temmuz'da Dünya Kupası finaline de ev sahipliği yapacak.

Norveçliler, geçen yılki eleme kampanyasından büyük bir özgüven kazanmış ve bu yazki turnuvaya moralli bir şekilde girmişlerdir. Eleme maçlarının sekizini de kazanmışlar, bu süreçte İtalya'yı iki kez mağlup etmişler, Oslo'da 3-0, San Siro'da ise 4-1 yenmişlerdir.

Beklendiği gibi, Erling Haaland 16 golle UEFA Dünya Kupası eleme gol krallığı sıralamasında açık ara birinci oldu. Diğer Avrupalı oyuncuların hiçbiri çift haneli rakamlara ulaşamadı. Haaland, 48 uluslararası maçta ülkesi için 55 gol attı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları nerede oynanacak?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda görebilirsiniz: