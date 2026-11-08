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Mohamed Saeed
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Norveç derbisinde korku dolu anlar! Taraftarlar çöken stadyum tribününden aşağı düştü, Tromso ile Bodo/Glimt arasındaki maç durduruldu

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Pazar günü Kuzey Norveç derbisinde yaşanan korkutucu olay, maçın önüne geçti. Stadyum tribününün bir bölümü çöktü ve taraftarlar yapının içinden aşağı düştü. Tromso ile Bodo/Glimt arasındaki Eliteserien maçı, acil müdahale ekiplerinin çökme sırasında etkilenenlere müdahale etmek üzere olay yerine gelmesiyle durdurulmak zorunda kaldı.

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Alfheim Stadı’nda kaos

Tromso ile Bodo/Glimt arasında merakla beklenen Eliteserien karşılaşması, 41. dakikada deplasman tribününün bir bölümünün aniden çökmesiyle dehşet verici bir hâl aldı. Taraftarlar tezahürat yapıp zıplarken ayaklarının altındaki zemin çöktü ve Alfheim Stadı’nda büyük panik yaşandı. Skor 0-0 iken hakem maçı saat 15.12’de derhâl durdurdu. Sağlık ekipleri ve polis, kalenin arkasındaki olay yerine ulaşmak için sahaya koştu.

Görgü tanıkları, tribünün taşıyıcı yapısının bir anda dayanıklılığını yitirdiği korkunç bir an yaşandığını anlattı. Taraftarlardan Andrine Moen, yaşadığı sarsıcı deneyimi basına aktardı. “Bir taraftar tezahüratı eşliğinde ayağa kalkıp zıpladık. Sonra zemin çöktü, önümüzdeki sıra ikiye ayrıldı,” sözlerini RMC Sport’a aktardı. “En az iki kişi zeminden aşağı düştü ancak ne kadar yüksekten düştüklerini ya da toplamda kaç kişi olduklarını bilmiyoruz.”

Yaralanmalar ve acil müdahale

Çökmeden hemen sonra yaklaşık 600 deplasman taraftarının bulunduğu tribün, güvenlik önlemi olarak tahliye edildi. Bodo/Glimt yetkilileri, deplasmana gelen taraftarlarının durumuna ilişkin hızla bilgi verdi. Glimt sözcüsü Simen Pedersen’in yerel medya kuruluşu VG’ye yaptığı açıklamayı aktaran The Sun’a göre Pedersen, “Beş kadar kişi aşağı düştü ve biri hastaneye kaldırıldı,” dedi. Pedersen’in, hastaneye kaldırılan taraftarın tedavi görürken bilincinin açık olduğunu doğruladığı bildirildi.

Yerel polis, en üst düzeydeki bir spor müsabakasında böylesine ağır bir yapısal çöküşün nasıl yaşanabildiğine ilişkin resmî soruşturma başlatılacağını şimdiden doğruladı. Stadyumun olayın yaşandığı bölümü günün geri kalanında kullanıma kapatıldı ve deplasman taraftarları başka bir yere alındı. Yaklaşık bir saatlik gecikmenin ardından maçın saat 16.00’da, 43. dakikadan itibaren yeniden başlatılmasına karar verildi. Bodo/Glimt forveti Ola Brynhildsen, oyuncuların sahaya dönmesinden neredeyse hemen sonra takımını 1-0 öne geçirdi.

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Bodo/Glimt’in Avrupa yolculuğu

Bu lig maçındaki olay, Avrupa futbolunun en dikkat çekici hikâyelerinden birine dönüşen Bodo/Glimt’in adından sıkça söz ettirdiği bir döneme denk geldi. Yalnızca 50.000 nüfuslu küçük bir kasabayı temsil eden kulüp, 2017’de üst lige yükselmesinden bu yana Kjetil Knutsen yönetiminde son altı Norveç ligi şampiyonluğunun dördünü kazandı. Bu başarı, kulübü yeni formatındaki Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına taşıdı. Bodo/Glimt burada, Napoli’ye karşı aldığı 4-3’lük az farkla yenilgi de dâhil olmak üzere, kıtanın en büyük takımlarından bazılarıyla karşılaştı.

Norveç şampiyonu, ligdeki üstünlüğüne rağmen bu sezon Avrupa’nın en üst düzey turnuvasında zorlandı ve dört maçta yalnızca bir galibiyet aldı. Şu anda 36 takımlı puan tablosunun alt sıralarında yer alan Bodo/Glimt’i, Manchester City ve Atletico Madrid maçları da beklerken play-off turlarına katılmak için zorlu bir görev bekliyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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