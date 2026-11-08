Pazar günü Kuzey Norveç derbisinde yaşanan korkutucu olay, maçın önüne geçti. Stadyum tribününün bir bölümü çöktü ve taraftarlar yapının içinden aşağı düştü. Tromso ile Bodo/Glimt arasındaki Eliteserien maçı, acil müdahale ekiplerinin çökme sırasında etkilenenlere müdahale etmek üzere olay yerine gelmesiyle durdurulmak zorunda kaldı.

Reklam

Alfheim Stadı’nda kaos

Tromso ile Bodo/Glimt arasında merakla beklenen Eliteserien karşılaşması, 41. dakikada deplasman tribününün bir bölümünün aniden çökmesiyle dehşet verici bir hâl aldı. Taraftarlar tezahürat yapıp zıplarken ayaklarının altındaki zemin çöktü ve Alfheim Stadı’nda büyük panik yaşandı. Skor 0-0 iken hakem maçı saat 15.12’de derhâl durdurdu. Sağlık ekipleri ve polis, kalenin arkasındaki olay yerine ulaşmak için sahaya koştu.

Görgü tanıkları, tribünün taşıyıcı yapısının bir anda dayanıklılığını yitirdiği korkunç bir an yaşandığını anlattı. Taraftarlardan Andrine Moen, yaşadığı sarsıcı deneyimi basına aktardı. “Bir taraftar tezahüratı eşliğinde ayağa kalkıp zıpladık. Sonra zemin çöktü, önümüzdeki sıra ikiye ayrıldı,” sözlerini RMC Sport’a aktardı. “En az iki kişi zeminden aşağı düştü ancak ne kadar yüksekten düştüklerini ya da toplamda kaç kişi olduklarını bilmiyoruz.”

Yaralanmalar ve acil müdahale

Çökmeden hemen sonra yaklaşık 600 deplasman taraftarının bulunduğu tribün, güvenlik önlemi olarak tahliye edildi. Bodo/Glimt yetkilileri, deplasmana gelen taraftarlarının durumuna ilişkin hızla bilgi verdi. Glimt sözcüsü Simen Pedersen’in yerel medya kuruluşu VG’ye yaptığı açıklamayı aktaran The Sun’a göre Pedersen, “Beş kadar kişi aşağı düştü ve biri hastaneye kaldırıldı,” dedi. Pedersen’in, hastaneye kaldırılan taraftarın tedavi görürken bilincinin açık olduğunu doğruladığı bildirildi.

Yerel polis, en üst düzeydeki bir spor müsabakasında böylesine ağır bir yapısal çöküşün nasıl yaşanabildiğine ilişkin resmî soruşturma başlatılacağını şimdiden doğruladı. Stadyumun olayın yaşandığı bölümü günün geri kalanında kullanıma kapatıldı ve deplasman taraftarları başka bir yere alındı. Yaklaşık bir saatlik gecikmenin ardından maçın saat 16.00’da, 43. dakikadan itibaren yeniden başlatılmasına karar verildi. Bodo/Glimt forveti Ola Brynhildsen, oyuncuların sahaya dönmesinden neredeyse hemen sonra takımını 1-0 öne geçirdi.

Reklam Reklam

Bodo/Glimt’in Avrupa yolculuğu

Bu lig maçındaki olay, Avrupa futbolunun en dikkat çekici hikâyelerinden birine dönüşen Bodo/Glimt’in adından sıkça söz ettirdiği bir döneme denk geldi. Yalnızca 50.000 nüfuslu küçük bir kasabayı temsil eden kulüp, 2017’de üst lige yükselmesinden bu yana Kjetil Knutsen yönetiminde son altı Norveç ligi şampiyonluğunun dördünü kazandı. Bu başarı, kulübü yeni formatındaki Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına taşıdı. Bodo/Glimt burada, Napoli’ye karşı aldığı 4-3’lük az farkla yenilgi de dâhil olmak üzere, kıtanın en büyük takımlarından bazılarıyla karşılaştı.

Norveç şampiyonu, ligdeki üstünlüğüne rağmen bu sezon Avrupa’nın en üst düzey turnuvasında zorlandı ve dört maçta yalnızca bir galibiyet aldı. Şu anda 36 takımlı puan tablosunun alt sıralarında yer alan Bodo/Glimt’i, Manchester City ve Atletico Madrid maçları da beklerken play-off turlarına katılmak için zorlu bir görev bekliyor.