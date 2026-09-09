Norveç, 24 Eylül Perşembe günü Oslo’daki Ullevaal Stadion’da Danimarka’yı ağırlayarak 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine A Ligi 4. Grup’ta, Portekiz ve Galler’le birlikte başlayacak. İki İskandinav komşusu, kasım ayında gerçekten tarihi bir karşılaşmada yeniden karşı karşıya gelecek; çünkü bu, bu turnuvadaki ilk resmi karşılaşmaları olacak.

GOAL, fiyatlar, uygunluk durumu ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Norveç - Danimarka bileti alma konusunda şu anda bilmeniz gereken her şeye sahip.

Norveç - Danimarka UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Norveç - Danimarka maçı Oslo’daki Ullevaal Stadion’da oynanacak, başlama saati ise bölgesel yayıncınız aracılığıyla teyit edilecek.

UEFA Nations League A - Hafta 1 24 Eyl 2026 - 14:45 Ullevaal

Norveç - Danimarka biletleri nereden alınır?

Oslo ayağı için biletler ilk olarak Norveç Futbol Federasyonu’nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor ve kalan kontenjan genel satışa açılmadan önce öncelik genellikle üyelere veriliyor. Kopenhag’daki rövanş için ilk başvurulacak eşdeğer adres ise Danimarka Futbol Birliği’nin (DBU) resmi kanalları.

StubHub, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurmanız gereken yer. Platformda Oslo’daki Ullevaal Stadion’daki açılış maçı için geniş bir oturma seçeneği yelpazesi olduğu gibi, Kopenhag’daki Parken Stadyumu’nda oynanacak rövanş için de ilanlar bulunuyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilmeye değer birkaç nokta:

Resmi genel satış – üye önceliği pencereleri kapandıktan sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

İlk kez oynanacak bir fikstür – bu, iki ülke arasındaki ilk Uluslar Ligi karşılaşması olacağından, özellikle Kopenhag’daki final maçı için talebin hızla artması bekleniyor

Garantili transferler – StubHub’daki her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir; bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven verir

İkincil pazar – resmi sitedeki ilanlar tükenmişse StubHub başvurmanız gereken yer

Özellikle Kopenhag’daki final maçının taşıdığı önem göz önüne alındığında, her iki ayak için de erken rezervasyon şiddetle tavsiye ediliyor.

Norveç - Danimarka biletleri ne kadar?

Oslo ayağı için resmi fiyatlandırma Norveç Futbol Federasyonu’nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor ve standart koltuklardan premium oturma seçeneklerine kadar tüm yelpaze, kontenjan sürdüğü sürece liste fiyatı üzerinden sunuluyor. Aynı şekilde Kopenhag ayağı için de resmi DBU fiyatlandırması geçerli.

StubHub, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurmanız gereken yer ve orada sizi nelerin beklediğine dair kabaca bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Oslo): Ullevaal Stadion’da genellikle kale arkası üst katlarda, yaklaşık 55 €’dan başlayan fiyatlarla

Orta segment koltuklar (Oslo): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumdaki koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Kopenhag finali: Parken Stadyumu’ndaki fiyatların grup aşaması sona yaklaşırken yükselmesi bekleniyor; iki ülke arasındaki bu ilk karşılaşma şimdiden ciddi bir erken ilgi görüyor

Bir grubun nihai sıralamasını belirleyebilecek her karşılaşmada olduğu gibi, fiyatlar hızla değişebilir; bu yüzden belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu er geç değil, daha erken garantilemek genel olarak daha güvenli seçenektir.

Norveç - Danimarka UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Norveç - Danimarka form durumu

Norveç’in son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet alındı; bu süreçte sekiz gol atılırken dokuz gol yenildi. Son maçlarında Dünya Kupası çeyrek finallerinde İngiltere’ye 2-1 kaybettiler. Bu yenilgiden önce art arda iki maç kazanmış, Brezilya’yı 2-1 ve Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup etmişlerdi; bunun öncesinde ise Fransa’ya 4-1 gibi ağır bir skorla yenilmişlerdi. Norveç, söz konusu beş maçlık seriye Senegal karşısında alınan 3-2’lik galibiyetle başlamıştı.

Danimarka’nın son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet geldi; takım bu maçlarda sekiz gol atıp sekiz gol yedi. Son sonuçları, DR Kongo ile oynanan hazırlık maçında alınan 0-0’lık beraberlik oldu. Bundan önce Dünya Kupası elemelerinde Çekya karşısında 2-2’lik mağlubiyet yaşadılar, Kuzey Makedonya’yı 4-0 yendiler, İskoçya’ya 4-2 kaybettiler ve Belarus ile 2-2 berabere kaldılar.

Norveç - Danimarka: Son kafa kafaya rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma Haziran 2024’te oynanan bir hazırlık maçında geldi ve Danimarka sahasında 3-1 kazandı. Kayıtlardaki son beş maçta Danimarka üç kez kazanırken, bir beraberlik ve bir de Norveç galibiyeti var. Veri setindeki tek Norveç galibiyeti, 2011 Avrupa Şampiyonası eleme maçında geldi; o eşleşmede takımlar Oslo’da 1-1 berabere kaldıktan sonra Danimarka rövanşı Kopenhag’da 2-0 kazandı.

Norveç - Danimarka puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A 4. Grup’ta Danimarka şu anda ilk sırada, Norveç ise ikinci sırada yer alıyor.