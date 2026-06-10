Noppert, o ilginç kutlamayı şöyle anlatıyor: "Van Gaal gülmekten kendini alamadı"

Andries Noppert, De Telegraaf gazetesinin isteği üzerine, Hollanda milli takımının sürpriz bir şekilde ilk kalecisi olarak yoğun bir şekilde yaşadığı 2022 Dünya Kupası'nı geriye dönük olarak değerlendiriyor. Uzun boylu kaleci, aralarında dönemin milli takım teknik direktörü Louis van Gaal ile ilgili bir anekdotun da bulunduğu çeşitli hikayeler paylaşıyor.

Noppert, Katar'daki finallerin başlamasından birkaç hafta önce KNVB'nin düzenlediği bir medya gününe odaklanıyor. "Çok fazla fotoğraf çekildi. Ama aynı zamanda videolar da çekildi; bunlar, oyuncular anons edildiğinde stadyumlardaki dev ekranlarda gösterildi," diyor Oranje'de beş kez forma giymiş olan kaleci, hafızasını kurcalayarak.

Tüm Oranje milli takım oyuncuları bir kutlama hareketi uydurmak zorundaydı, Noppert de dahil. "Bir gol ya da kurtarış için bir sevinç anı. Ama ne bileyim ki. Hiç düşünmemiştim. Aklıma gelen ilk şeyi yaptım ve gözlerimin önüne hayali bir dürbün tuttum."

Noppert bunu, Van Gaal kayıtları yakından incelerken yaptı. "Gülmekten kendini alamadı," diyor Frizya kalecisi. "Bu fotoğraf, Senegal'i yendikten hemen sonraydı. Van Gaal burada benim kutlamamı taklit etti." Van Gaal çok eğlenmişti ve şöyle dedi: "Vay be, bu bir kutlama işte."

Heerenveen kalecisi, teknik direktör Van Gaal hakkında sadece övgü dolu sözler sarf ediyor. "Van Gaal'da ne bekleyeceğinizi tam olarak bilirsiniz. O da bana 'sen olduğun gibi iyisin' hissini verdi." Noppert, antrenman sırasında eski milli takım teknik direktörünün oyuncularıyla kurduğu doğrudan iletişim tarzına dair hemen bir örnek veriyor.

32 yaşındaki kaleci, antrenman sahasının yanında oyuncular için sadece su bulunan bir soğutucu kutusu olduğundan şikayet etti. Oysa teknik ekip üyeleri gazlı içecekler içebiliyordu. "Orada biraz homurdanıyordum, çünkü o kadar sudan artık bıktım. Anlaşılan bunu biraz fazla yüksek sesle yapmışım, çünkü Van Gaal beni duydu. Büyük bir gürültüyle bana doğru geldi. 'Oh, peki evde ne içiyorsun?' diye sordu. 'Şey, canım ne isterse onu' diye cevapladım.

Van Gaal daha sonra iki buzdolabını işaret etti. “Peki, o zaman bundan sonra soldaki buzdolabı senin. Peki sağdaki su dolu olan? O diğer oyuncular için,” diye hatırlıyor Noppert, ki Amsterdamlı teknik direktörü buna rağmen çok takdir ediyor.

"Van Gaal ve ben, aramız çok iyiydi. Bu, her zaman kelimelerle ifade edemeyeceğiniz bir duygu. Bu büyük beyefendiyle güzel anlar paylaşma şansı buldum. Eşsizdi," diye bitiriyor minnettar Noppert.