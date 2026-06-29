Noir unutulmaz bir rekor kırdı… Nagelsmann ise tarihe adını yazdırmaya hazırlanıyor

Almanya Milli Takımı’nın kalecisi Manuel Neuer, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Boston Stadyumu’nda oynanan Paraguay maçı sırasında tarihi bir rekor kırarak adını Dünya Kupası tarihine altın harflerle yazdırdı.

İstatistik ağı "Squawka", Neuer'in Dünya Kupası finallerinde Almanya milli takım formasıyla 23. maçına çıktığını ve böylece Lothar Matthäus ile Miroslav Klose'nin paylaştığı rekoru geçerek Almanya'nın bu turnuvadaki en çok maça çıkan oyuncusu olduğunu bildirdi.

Bu bağlamda, Fransız "Stats Foot" ağı, Paraguay maçının, Almanya'nın 13 Temmuz'da Arjantin'i yenerek şampiyon olduğu 2014 Dünya Kupası finalinden bu yana Dünya Kupası eleme turlarında oynadığı ilk maç olduğunu belirtti.

Ağ, 38 yaş 341 günlük olan Julian Nagelsmann’ın, 28 Haziran 1986’da Belçika karşısında Fransa milli takımını yöneten Fransız Henri Michel’den bu yana Dünya Kupası eleme turlarında bir milli takımı yöneten en genç teknik direktör olduğunu da ekledi. O zamanlar 38 yaş 243 günlüktü.