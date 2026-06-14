Noir, Dünya Kupası'nda en iyi beş takım arasına girerek 26 yıldır kırılamayan bir rekoru kırdı

Almanya milli takımının kalecisi Manuel Neuer, Pazar akşamı ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 5. Grubu maçları kapsamında NRG Stadyumu'nda Curacao ile oynanan karşılaşmada futbol tarihine adını yazdırdı.

5. grupta ayrıca Ekvador ve Fildişi Sahili milli takımları da yer alıyor. Katılımcı takımlar arasında deneyim ve futbol tarihi açısından belirgin bir dengesizlik bulunan bu grup, bir sonraki tura yükselme biletleri için rekabeti daha da kızıştırıyor.

İstatistik ağı "Opta", 40 yaş 79 gün olan Neuer'in Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvalarda forma giyen en yaşlı Alman oyuncu oldu. Böylece, 2000 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında Portekiz'e karşı 39 yaş 91 günken forma giyen Lothar Matthäus'un elinde bulunan rekoru kırdı.

Alman kalecinin başarısı bununla da kalmadı. İstatistiklere odaklanan "Mr. Ship" hesabı, Neuer'in Dünya Kupası finallerinde beşinci kez yer aldığını ve böylece 1950 ile 1966 yılları arasında turnuvanın beş ardışık edisyonunda yer alan Meksikalı Antonio Carbajal'ın tarihi rekoruna eşitlediğini belirtti.

Bu başarıyla Neuer, Dünya Kupası tarihinde turnuvanın beş edisyonunda fiilen yer alan ikinci kaleci oldu. Bu rakam, en üst seviyede gösterdiği olağanüstü istikrarı ve on beş yılı aşkın bir süredir dünyanın en iyi kalecileri arasında yerini koruma becerisini yansıtıyor.

Almanya milli takımı, turnuva tarihinin en başarılı ve etkili takımlarından biri olarak 2026 Dünya Kupası'na katılıyor. Bu turnuva, Die Mannschaft'ın Dünya Kupası finallerine 21. kez ve arka arkaya 19. kez katılması anlamına geliyor ve farklı nesiller boyunca dünyanın en iyi takımları arasında sürekli varlığını yeniden teyit ediyor.

Almanya Milli Takımı, 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında dört kez şampiyon olarak Dünya Kupası'nda başarılarla dolu bir geçmişe sahiptir. Ayrıca, önceki birçok turnuvada çeyrek final veya daha ileri aşamalara ulaşarak, en çok ilerleyen takımlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Almanya milli takımı, Dünya Kupası'ndaki önceki katılımlarında 112 maçta 68 galibiyet, 21 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Oyuncuları 232 gol atarken, kalesinde 130 gol gördü ve turnuva tarihinin en büyük takımlarından biri olarak konumunu sağlamlaştırmaya devam etti.